El desconocido gesto que tuvo Marcelo Bielsa con la U después del título azul en la Copa Sudamericana

Marcelo Bielsa renuncia a la dirección técnica de la Roja en febrero de 2011. Sin embargo, siempre ha estado pendiente del fútbol chileno. Ese año, por ejemplo, el alejamiento no le impidió seguir de cerca el desempeño del equipo que se robó las miradas del continente: la Universidad de Chile que dirigía Jorge Sampaoli y en la que el ayudante era Sebastián Beccacece, el flamante seleccionador de Ecuador.

El estratega del combinado del Guayas es, precisamente, quién revela el hasta ahora desconocido gesto que tuvo el rosarino con la oncena estudiantil, después de que los laicos conquistaran la Copa Sudamericana y el tricampeonato nacional. “Marcelo (Bielsa) disfrutó mucho de ese proceso y también de ese equipo”, revela en conversación con el el programa Clank.

“Cuando salimos campeones de la Copa y logramos el tercer campeonato nacional, me llama, me agradece el tiempo, y nos felicita a mí y a todo el cuerpo técnico”. También le entrega un mensaje personalizado a su colega y compatriota, una petición incluida: “Que lo comparta mucho con mi viejo que seguramente estaba observando eso en algún espacio”.

¿Fue el nacimiento de una linda amistad? No. Según cuenta Beccacece, no volvieron a conversar. Lo que creció fue la admiración que tiene por el actual adiestrador de la selección uruguaya. “Después no hablamos nunca más, no hablé nunca más con él, porque él siempre me llamó, yo nunca lo llamé. Entonces, no existió más llamado, pero el vínculo sigue estando. De afecto, cariño y respeto”, detalla Beccacece.

La nueva condición de Beccacece los reunirá. En su condición de flamante entrenador de la selección de Ecuador, el ex técnico de la U enfrentará a la Celeste el próximo 15 de octubre, en Montevideo.

La Tri marcha quinta en la tabla de las Eliminatorias, con ocho unidades. Los rioplatenses están segundos con 13 puntos. Eso sí, los ecuatorianos tienen una difícil salida a Brasil el próximo 6 de septiembre y los uruguayos van a recibir a Paraguay.

En esa fecha, Chile visitará a Argentina, campeón del mundo y bicampeón continental, e intentará despegarse del octavo lugar, que ocupa con escuálidos cinco puntos.