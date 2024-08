El día en que Marcelo Ríos reveló que estuvo a punto de irse a los combos con Pete Sampras

Este lunes Pete Sampras cumple 53 años. La leyenda estadounidense, ídolo y referente del tenis mundial, recibió cientos de saludos de diferentes partes del mundo que no olvidan su calidad.

Sus números no dejan de ponerlo en lo más alto del tenis. Estuvo 286 semanas como número uno del mundo, ganó 14 Grand Slams, cinco Torneos de Maestros, dos Copa Davis, 64 títulos en singles y dos en dobles. Sin duda, uno de los mejores de la historia.

Su relación con Chile estuvo marcada por la competencia que, en algún momento de su carrera, sostuvo con Marcelo Ríos. El propio Chino le quitó la cima del ranking ATP cortándole una cadena de 102 semanas consecutivas siendo el mejor.

Más allá de lo deportivo, Marcelo Ríos reveló hace unos meses una anécdota que no dejó a nadie indiferente. Sorprendió al contar que estuvo cerca de irse a los golpes con Sampras, en una exhibición en Estados Unidos.. “Estúpido, un estúpido. Tonto, es tonto. Tuve una pelea con él. (...). Casi boxeo, nos boxeamos. En la exhibición que hicimos en Chile, ¿te acordái’ que vino él? Cuando termina el partido me manda a llamar, para hablar conmigo y ahí quedó la cagada. No fue por llevarse mal, fue una cosa que me dijo a mí. A mí me molestó, se la hice ver y a él le molestó. Él trató de seguir siendo el Sampras que era antes, que para mí ya no es Sampras que era antes. Yo le dije ‘para mí no eres el Sampras de antes, para mí eres Pedro’, ahí empezó la pelea”, recordó el Chino en el programa Podemos Hablar.

La recordada exhibición entre Marcelo Ríos y Pete Sampras en la arena del Parque O'Higgins. Foto: Archivo.

“Lo que pasó es que al principio en la exhibición hay veces que tú arreglas los partidos; tú ganas el primer set, yo el segundo, y el tercero lo jugamos mano a mano. Entonces, cuando me llama al camarín, le digo ‘si ya no eres Pete Sampras’. Le dije ‘antes, cuando te vine a preguntar qué hacemos, tú me hubieras dicho juguemos un mano a mano, listo y todo bien, pero ahora no me vengas a decir que porque te gané estás enojado’. Ahí empezó toda la pelea. Llegó el tipo que organizaba la exhibición y me paró antes, nos separó, pero hubiera estado bueno. Pegarle a Sampras es bueno”, cerró.