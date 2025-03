El directo palo de Endler a la ANFP: “Es una asociación muy amateur; a cargo de gente que no tiene mucho conocimiento”

Christiane Endler ha sido, por años, el estandarte del fútbol femenino chileno. Es, por cierto, la mejor jugadora en toda la historia del país. De hecho, es considerada una de las mejores arqueras en el mundo. En la Roja lució por largo tiempo el brazalete de capitana. Hace un tiempo, sin embargo, decidió apartarse del combinado nacional.

La golera del Olympique de Lyon no comparte la forma en que se dirige la actividad. Lo ha dicho en reiteradas oportunidades. También se quejó por la indiferencia del seleccionador, Luis Mena. “Lucho (Mena) no me ha llamado nunca… Tiene mi número y no me ha llamado nunca”, declaró, sin ir más lejos, en El Deportivo.

El directo palo de Christiane Endler a la ANFP

El foco de las principales críticas de la guardameta es, de todas formas, la dirigencia. “¿De acá no sale o sí?”, bromeó, inicialmente, antes de contestar una consulta en el marco de un show en vivo en que participan Edo Caroe, Tomás Leiva y Alejandro ‘Buffy’ Barros. “Creo que, ppfff, es una asociación muy amateur, está a cargo de gente no tiene mucho conocimiento y al final todo se lo llevan los clubes, está dirigida por y para ellos”, sentenció.

La reflexión es más profunda y, por cierto, lapidaria. La guardameta apuntó a la desigual distribución de los recursos en el fútbol nacional. “Y lo que queda de la plata que entra, poco va a la Selección, poco va al desarrollo del fútbol, poco va a mejorar las instalaciones y a mejorar la calidad del deporte, así que, manito para abajo”, disparó, en una intervención que generó el respaldo de la concurrencia.

La golera no se quedó ahí, pues atribuyó a las deficiencias administrativas el actual momento del balompié naciona. “Está claro el nivel del fútbol hoy”, dictaminó.