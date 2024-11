El directo reclamo de Paolo Guerrero contra el arbitraje: “A Messi lo tocabas con un dedo y era falta”

Perú sigue complicado en la clasificación de las Eliminatorias. El triunfo de Chile contra Venezuela y la caída que sufrieron contra Argentina por 1-0 los dejó otra vez en el fondo de la tabla.

Una vez consumada la derrota peruana, Paolo Guerrero explotó contra el arbitraje de Wilmar Roldán, aludiendo a las infracciones que les cobraron contra Lionel Messi.

“Si ves, lo igualamos en lo físico. No sé cuál sea el análisis que ustedes hagan y el diagnóstico de este partido, pero en lo físico creo que estuvimos a la par. Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona, te va metiendo. A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta, a Messi lo tocabas con un dedo y todas eran faltas. Nadie lo dice porque es Messi”, acusó.

Luego, descartó que la Albiceleste fuera superior en la cancha. “No nos atrevimos a jugar tanto. Sé que la presión de ellos en el mediocampo es muy intensa, pero creo que podíamos jugar un poco más, podíamos lanzar un poco más. Ser más conchudo, ponernos a jugar, que la bola corra. Podíamos crearles más situaciones porque quedan muy mal parados cuando la robábamos de mitad de campo para adelante”, comentó.

“Muchas veces yo quedaba mano a mano con sus defensas, hacía la diagonal para que me tiren la pelota y eso es lo que me deja un poco... En otras oportunidades podría decir que Argentina nos superó, pero este partido no. Y perder así, irse con las manos vacías duele mucho. Yo podía tener un poco más de situaciones, por lo menos competir a la velocidad de sus defensas, pero me la tiraron poco y me quedo con la espina de no jugar”, añadió más adelante.

También mencionó las palabras que Jorge Fossati les dio en la previa. “Estábamos bien parados. A veces perdíamos mucho la pelota. El profe nos había dicho que a ellos les gustaba jugar por el medio y que hacían mucha presión ahí. En primer tiempo hicieron presión, pero podíamos tenerla un poco más, no estar corriendo atrás de la pelota todo el tiempo”.

En cuanto a la posibilidad de seguir peleando por acceder al Mundial de 2026, expuso que “no creo que estemos fuera, todavía tenemos chances, todo puede pasar. A la selección peruana no se le puede dar por muerta, ya ha revertido situaciones muy complicadas, donde todo el mundo decía que estábamos descalificados y después se subieron al coche y también fueron al repechaje todos los que no creyeron. Vamos a seguir luchando, confío en mis compañeros, en mi camiseta, en mi patria y queda apoyarla a muerte”.

“Hay gran parte de la gente en Perú que apoya a esta selección, y a ellos tenemos que darle este sacrificio en el campo, dejar la vida. Este es un grupo que se sacrifica, entrega todo y luchamos”, manifestó.

Por último, dejó en duda su presencia para la próximas fechas de Eliminatorias que se disputarán en marzo. “No sé si estaré en marzo, no puedo decir si seguiré jugando por mi selección. Eso sí, no soy un cobarde, nunca voy a abandonar el barco, siempre voy a estar para mis compañeros, para lo que el profe me pida”, cerró.