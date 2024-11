El duro castigo que recibe Rodrigo Bentancur por un comentario racista

El futbolista uruguayo Rodrigo Bentancur recibió un importante castigo en Inglaterra. Después de que se realizara una investigación en su contra por unos comentarios sobre su compañero de equipo Son Hueng-Min en una entrevista, la Football Association (FA) informó que el volante fue castigado con siete partidos sin poder competir en la Premier League junto al Tottenham. De todas maneras sí podrá hacerlo en los duelos de la Europa League. Además, deberá pagar una multa de 100 mil libras esterlinas (cerca de 124 millones de pesos).

La frase de la polémica se dio cuando en una entrevista un conductor le preguntó al charrúa si es que podía conseguirle la camiseta del delantero surcoreano. “La de Sonny? O un primo de Sonny, total son todos más o menos todos iguales”, apuntó en tono de broma, pero aquel comentario pronto fue difundido por las redes sociales, recibiendo varias críticas.

De inmediato Bentancur ocupó las redes para ofrecer disculpas. “¡Sony, hermano! Me disculpo contigo por lo sucedido, ha sido solo un muy mal chiste. Sabes lo que te quiero y jamás le faltaría el respeto o lastimaría ni a ti ni a nadie. ¡Te quiero hermano!”, escribió.

A pesar de aquello, en Inglaterra iniciaron un proceso disciplinario que resolvió el castigo para el uruguayo. “Una comisión reguladora independiente impuso una suspensión de siete partidos y una multa de £100.000 a Rodrigo Bentancur por violar la Regla E3 de la FA en relación con una entrevista con los medios. Se alegó que el mediocampista del Tottenham Hotspur violó la regla E3.1 de la FA al actuar de manera inapropiada y/o usar palabras abusivas y/o insultantes y/o desacreditar el juego”, informó un vocero del organismo.

“Se alegó además que esto constituye una ‘infracción agravada’, que se define en la Regla E3.2 de la FA, ya que incluía una referencia, ya sea expresa o implícita, a la nacionalidad y/o raza y/o origen étnico. Rodrigo Bentancur negó esta acusación, pero la Comisión Reguladora independiente la consideró probada y le impuso las sanciones tras una audiencia”, complementaron.

Con esto, el entrenador Ange Postecoglou no podrá contar con el charrúa para los próximos duelos contra Manchester City, Fulham, Bournemouth, Chelsea, Southampton, Manchester United y Liverpool.

Conflicto resuelto

Cabe señalar que después de que se conociera el comentario de Bentancur sobre Son Hueng-Min, el surcoreano explicó en una conferencia de prensa que no había ningún conflicto con su compañero y que la investigación era un tema de la FA.

“Ahora mismo existe una investigación de la FA, por eso no puedo decir mucho, pero quiero mucho a Rodrigo. Tenemos muchos buenos recuerdos, porque jugamos mucho juntos cuando llegó. Me pidió perdón cuando estábamos de vacaciones. Yo estaba en casa y ni me enteré de lo que había pasado. Me mandó un mensaje largo y pude notar que venía de corazón. Cuando volvimos a la ciudad deportiva tras las vacaciones, me dijo que lo sentía mucho y casi lloró. Pidió perdón pública y personalmente. Todos somos humanos, cometemos errores y aprendemos de ello”, señaló en la oportunidad.