El duro descargo del triatleta chileno que sorprendió en París: “No venimos a participar, no tengo ni sponsor”

Después de que el triatlón se suspendiera el martes debido a la mala calidad del agua del río Sena, este miércoles se realizó la competencia que tuvo doble presencia chilena.

Diego Moya y Gaspar Riveros acabaron relegados a posiciones secundarias de la prueba después de quedar lejos del grupo de avanzada tras la natación.

El mejor ubicado fue Moya, quien remató en el 28° puesto y se transformó en el segundo mejor sudamericano, por detrás del brasileño Miguel Hidalgo, con un tiempo de 1H 47′47″. Riveros, a su vez, acabó en el lugar 38° con un registro de 1H 49′48″.

Tras cruzar la meta, Riveros entregó sus sensaciones sobre lo realizado en París. “Yo no vengo a participar, como mucha gente que dice que los chilenos venimos a participar... Encuentro que es una falta de respeto hacia todos los deportistas. Nadie sabe el trabajo que hay detrás de esto. Yo no tengo ni sponsor que me ayude económicamente”, expresó Riveros en diálogo con As.

“Hoy día no pude pelear más adelante, lo intenté, me corté en el agua, pero luché. Luché por mi país, luché por el trabajo que he hecho y luché por toda la gente que está detrás. Estar acá es muy bonito, así que gracias a todos, y sobre todo a la gente que me rodea”.

También recordó el esfuerzo de la clasificación. “Me costó mucho clasificar a estos Juegos Olímpicos. Era la última opción de clasificar a unos juegos y lo logré”.

Sobre su resultado en la prueba, manifestó que “los que clasifican son los mejores del mundo. Prometo que di lo mejor de mí y al ser este deporte un deporte combinado, lamentablemente si no sales dentro de los primeros lugares del agua, la carrera se pierde, y hoy día pasó eso. Mi tendón de Aquiles siempre ha sido la natación y salí justo en el corte de atrás. No pudimos conectar (con el grupo de avanzada) y tocó luchar desde atrás. Así es esto”.

“Me hubiese encantado conectar con el primer grupo, porque creo que hubiera sido bastante más competitivo, pero nada que hacer. Se dio así la carrera y traté desde atrás dar lo mejor de mí y disfrutar a fondo estos Juegos Olímpicos”, cerró.

Paris 2024 Olympics - Triathlon - Men's Individual - Paris, France - July 31, 2024. Diego Moya of Chile in action as spectators react while holding masks of his face. REUTERS/Benoit Tessier

Por otra parte, Moya mostró su decepción por lo realizado en la prueba. “No estoy conforme. La carrera en verdad fue muy mala, me sentí muy mal en toda la carrera. Fue una lucha de principio a fin. Fue uno de los peores días en una carrara muy importante. hay que ver cómo fue la semana, mejorar las sensaciones, pero me voy un poco desilusionado”, comenzó señalando en un punto de prensa.

Luego entregó más detalles sobre la carrera. “Fue una carrera muy agresiva. En la natación la corriente, fue muy duro. Todos estábamos peleando cada metro, después en la bicicleta sufriendo mucho para salir a conectar. Estaba confiado de que podíamos llegar al grupo de punta. Gastamos mucha energía y después corriendo me sentí muy mal, pero hay que analizar bien la carrera y ver bien qué hacer”.

Respecto a lo realizado en Tokio 2020 indicó que “mejoré dos puestos, pero lejos de lo que quería. Ahora hay que pensar como mejorar para Los Ángeles 2028″.