El duro reclamo de Tiane Endler por el gol no cobrado que sacó a las Rojas de Tokio

La pelota que cabeceó Francisca Lara en el minuto 70 y que luego de pegar en el travesaño, dio un bote más que polémico, aún da vuelta en la concentración de la Roja Femenina.

Es que esa jugada pudo cambiar el destino de nuestra Selección en Tokio 2020, fue eliminada tras caer por la cuenta mínima ante Japón, y para Christiane Endler se transformó en la injusticia de los Juegos Olímpicos.

O al menos eso fue lo que expresó en su cuenta de Instagram (@tianeendler) durante la jornada, pues allí subió una foto donde se ve claramente que el balón ingresó al arco de Ayaka Yamashita y escribió: “Nos venden el cuento con que la tecnología se implementa para imponer justicia en el fútbol. ¿Justicia para todos o sólo para algunos?”.

Pero la capitana no se quedó allí, pues cuestionó la asistencia de las árbitras y preguntó: “¿VAR dónde estabas?”. Respuesta que espera le den la organización de los Juegos y también la FIFA, a quienes etiquetó en su publicación.

¿Que pasó en la jugada?

Para comenzar, hay que reconocer que el impacto de Lara -tras pegar en el horizontal- da un bote en la línea del arco y allí se puede apreciar que la esférica no entra del todo. No obstante, cuando Yamashita la toma en el ascenso, la perspectiva nos dice que si fue gol. Más la jueza hondureña, Melissa Borjas, sólo se quedó con el audio del VAR y no fue a ver la jugada, por lo que desestimó la conquista por lo que le dijeron las asistentes.

De hecho, en la cancha, quedaron muchas dudas y así lo reflejó Karen Araya. “Creo que fue gol, la verdad es que no sé… me imagino que no entró, estaba la tecnología VAR, así que me imagino que no entró. Estuvimos ahí, cerca, pero no se pudo”, declaró la volante de Santiago Morning.

No obstante, cuando vieron la repetición en camarines, la dudas se acabaron y aumentó la frustración pues con ese tanto aún podrían estar compitiendo por una medalla y no estar haciendo las maletas para volver a casa.

