¿Fue gol? La polémica jugada que pudo cambiar la historia de Las Rojas en Tokio

Chile cae frente a Japón y se despide de Tokio 2020. Las jugadoras del equipo de José Letelier sienten el golpe. Hay pena en sus rostros. También se nota decepción. En la antesala, se habían juramentado para vencer al equipo anfitrión y pasar de ronda, pero no lo consiguieron. Aunque estuvieron a punto de torcerle la mano al destino. En los 75′, Francisca Lara impactó un cabezazo en el horizontal. En el rebote, el balón, aparentemente, traspuso la línea de gol. Sin embargo, los jueces determinaron que no hubo gol. El debate se abrió instantáneamente.

La autora de la fallida conquista fue la primera en alzar los brazos en señal de reclamo. Tenía la convicción de que la acción debió significar la apertura de la cuenta, con el consiguiente efecto en la eventual clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, el balón siguió rodando. Y ni siquiera cuando se detuvo la jueza hondureña Melissa Borjas hizo algún amago de duda respecto de la jugada.

Javiera Toro disputa el balón con la japonesa Jun Endo. (Foto: AFP)

Una jugada tecnológica

Si desde el VOR, la cabina en la que se administra el VAR, le indicaron algo a la árbitra centroamericana, no se supo. Sin embargo, a las jugadoras chilenas la duda les quedó instalada. “Yo creo que fue gol, pero si estaba la tecnología VAR, me imagino que no entró. Estuvimos ahí”, resumió la volante Karen Araya después de que finalizó el encuentro. La jugadora de Santiago Morning reconoció la decepción “Queríamos llevarnos los tres puntos y clasificar. Nos tocó un rival duro. Intentaremos estar nuevamente en unos Juegos o en un Mundial”, expresó. Además, agradeció el permanente apoyo de los hinchas.

En efecto, se trata de una jugada fina, que hay que revisar cuadro a cuadro. Y que, ciertamente, admite interpretaciones. Sin la posibilidad de acceder al registro del VAR, las únicas referencias son las que ofreció la transmisión televisiva. Y esas imágenes aumentan las dudas respecto de la determinación que adoptó Borjas, con la asesoría del video arbitraje. La discusión se centra en el porcentaje del balón que ingresó a la portería. El reglamento exige que sea la totalidad para sancionar el gol.