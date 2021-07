Japón se queda sin su emblema: Naomi Osaka eliminada de los Juegos Olímpicos

Golpe monumental en el tenis femenino. La número dos del mundo, Naomi Osaka, ha quedado fuera del torneo en los octavos de final. Una derrota que duele profundamente en la delegación japonesa y que deja a Tokio 2020 sin su gran representante local. La cuatro veces ganadora de Grand Slams había sido la encargada de encender el pebetero en la inauguración del certamen.

La caída de la número dos cambia el panorama en el cuadro femenino. Esa pelota ancha, cuando intentaba desesperadamente sacarse el punto de partido en contra en el 4-5 del segundo, desploma las grandes esperanzas puestas en Naomi. Una derrota que duele profundamente en Japón.

La estrella nipona era una carta segura de medalla para el país que marcha segundo en la clasificación general. Sin Ashleigh Barty en el cuadro, la lógica ponía a Osaka como la favorita del torneo. Pero en Tokio, Naomi no escuchará el himno japones. Sin actividad desde que abandonara Roland Garros por las criticas a su decisión de no dar conferencias de prensa, el ritmo de Naomi estaba muy lejos al mostrado esta temporada, y que le valió su cuarto grande, el Australian Open.

El momento en que el sueño olímpico de Naomi se termina. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

De eso se aprovechó Marketa Vondrousova (42°), quien despachó a la reina del tenis de forma inapelable. 6-1 y 6-4 es el código de su victoria, una de las más importantes de su carrera. Con esto el camino de Naomi en “sus” Juegos, termina de forma abrupta y dolorosa.

Soñaba con Tokio y nunca ocultó sus deseos de colgarse el Oro en su país natal. Uno en donde es referente y ejemplo. Haber sido la primera asiática en llegar al número uno del mundo, ha puesto a Naomi en un sitial altísimo en Japón. Sus luchas contra el racismo y por la salud mental de los deportistas, aún más. Una historia que se relata a la perfección en el documental que lleva su nombre, lanzado hace unas semanas por Netflix.

Pero hoy la nipona mastica la derrota, una que le duele de sobremanera. Sabía la responsabilidad que tenía y se ilusionaba con devolverle el cariño a su país en forma de medalla. No se pudo. La revolucionaria de la raqueta ha perdido en casa. Naomi pierde a Tokio y Tokio pierde a Naomi.

