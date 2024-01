El emotivo mensaje de despedida del Presidente Boric a Ignacio Saavedra: “Eres emblema de una generación hermosa”

Ignacio Saavedra vivirá su primera experiencia en el extranjero. El volante deja Universidad Católica y recala en el fútbol internacional, concretamente, en el FC Sochi de la Liga Premier de Rusia.

Luego de que se confirmara su fichaje, el mediocampista entregó un emotivo comunicado para despedirse del club que lo formó y del que también es hincha: “Recuerdo cuando tenía 13 años y tenía muchas dudas sobre lo que quería. Tenía esas ganas naturales que puede tener un niño de esa edad, de tener una vida normal y disfrutar pequeñas alegrías de la infancia”, inicia el escrito, a modo de introducción.

“En medio de esas dudas se me acercó un señor que yo no conocía, don Alfonso Garcés, y me dijo que él estaba seguro que en su club iba a poder encontrar mi lugar para ser feliz haciendo lo que más me gusta. 12 años después puedo decir que don Alfonso tenía razón”, continúa Saavedra.

“En Universidad Católica encontré mi lugar, un lugar único en el mundo que me ayudó a crecer; me entregó valores y me dio las herramientas para poder desarrollarme como persona y como profesional, porque eso fue lo más importante que me enseñaron. Primero somos personas y luego somos futbolistas y tenemos que estar a la altura de lo que eso significa”, complementó.

Finalmente, valoró todo lo realizado en su paso por el cuadro de la franja: “Jamás imaginé que iba a conseguir 7 títulos con esta institución, incluyendo un tetracampeonato histórico, ni que iba a poder defender este escudo en todas las canchas de Chile y en muchas canchas del extranjero para dejar el nombre del club en lo más alto”, confesó el volante.

La emotiva respuesta del Presidente

Saavedra era una pieza fija del club desde hacía varias temporadas y fue protagonista del histórico tetracampeonato de la institución, además de tres Supercopas. No obstante, luego de 182 encuentros, decidió no renovar con los cruzados para así dar el salto al extranjero.

En ese sentido, hubo múltiples mensajes de agradecimientos para el volante. Eso sí, hubo uno que destacó por sobre los otros. El Presidente Gabriel Boric, confeso y acérrimo hincha del cuadro cruzado, escribió un emotivo texto de despedida para el jugador: “Muchas gracias, Nacho. Tu solidez, humildad y compromiso con el club (y más allá) es algo que se valora demasiado”, indicó.

“Eres emblema de una generación hermosa que nos dio muchas alegrías (a las que no estábamos acostumbrados). Gracias por todo esto y que te vaya de lujo en tu nuevo desafío. Un abrazo grande”, añadió el mandatario.

Saavedra recalará a la liga rusa, que se encuentra actualmente en receso invernal. El certamen cuenta con otros cuatro jugadores chilenos. Además del mediocampista, también se encuentran Víctor Dávila y Víctor Felipe Méndez (CSKA Moscú), Ángelo Henríquez (Baltika Kaliningrad) y el recientemente presentado Jordhy Thompson (FC Orenburg). El Sochi busca salir de un mal presente. El club marcha en el último lugar, con 11 unidades, ubicándose a cuatro de la zona de promoción y a ocho de evitar todo peligro de perder la categoría.