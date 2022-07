Diego López da a conocer la sanción contra Andía tras su indisciplina: “Se cometió una falta grave, afortunadamente no se lastimó nadie”

“Uno cuando pasa por estos momentos, sabe que tiene consecuencias”. Esa fue la lapidaria frase del entrenador de Universidad de Chile, Diego López, cuando fue consultado por la situación que atraviesa Yonathan Andía.

Y una de las secuelas de la noche de juerga del lateral derecho, que terminó siendo detenido por carabineros tras saltarse una luz roja y no estar en buen estado para conducir, es que saldrá inmediatamente del equipo titular y también de las citaciones del primer equipo.

“Yonathan no va a estar este domingo, eso se lo informé al jugador y a nuestro director deportivo (Manuel Mayo)”, sentenció el adiestrador. Y justificó su decisión, argumentando que “se cometió una falta grave, afortunadamente no se lastimó nadie y eso es lo más importante. Además, siempre trato al jugador, pero primero trato a la persona”.

Luego agregó que “nosotros deberíamos ser noticias por otros motivos, porque hacemos goles, porque jugamos bien, porque vamos mejorando y así. Por lo que, obviamente, esto afecta al equipo y siempre hay cosas que van más allá del fútbol”.

Sobre la medida de dejar fuera a uno de sus estelares, cuando el equipo tiene tantas bajas, López no dudó y primó sancionar la irresponsabilidad del futbolista. “No hay momentos buenos y malos para que se cometan estos actos. Hay que dejar de lado el momento del equipo y la institución, esto es algo que no tenía que pasar”, se sinceró.

¿Hasta cuándo prescindirá del defensa? ¿Estará para el Superclásico? “Después se verá lo que vaya a pasar de aquí en más”, anunció López. Y dejó el tema atrás, porque tiene que armar un verdadero rompecabezas para poder para un equipo ante O’Higgins (domingo, 15 horas).

Es que tal como está un párrafo más arriba, el Romántico Viajero está diezmado pues a las ausencias de Luis Casanova (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda) y Luis Felipe Gallegos (esguince de rodilla), se le sumaron Cristóbal Muñoz (lesión en el aductor derecho), Yahir Salazar (esguince de rodilla), Bastián Tapia (desgarro), Felipe Seymour (inflamación en el recto abdominal) y Mauricio Morales (desgarro).

Y por si eso fuera poco, Ronnie Fernández y Cristian Palacios estás suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas el primero y por una roja el segundo. Por lo que el más probable once de los laicos es: Campos, Navarrete, Tapia, Domínguez; Osorio, Ojeda, Poblete, Aránguiz; Vargas y Junior.