El fenómeno La Calera

“Queremos felicitar a los jugadores de Unión La Calera por la clasificación a la siguente fase de la Copa Sudamericana”. El mensaje del capitán del chárter a la vuelta de Colombia, luego de igualar frente a Tolima y pasar a octavos, sacó aplausos y una chifladera de unos futbolistas que no dan más de alegría. Los rojos terminan de nuevo la segunda vuelta en lo alto de la tabla (2°) y además anotan su mejor campaña internacional.

El proyecto de Ricardo Pini, que adquirió La Calera en la B, con riesgo de Segunda, ya da resultados. “Ha sido un crecimiento exponencial, sobre todo en relación a cómo nos los encontramos. Hay algunas cosas que no transcienden a la prensa, pero el club debió haber seguido los caminos de Deportes Concepción, que estaba en la misma situación”, dice Sebastián Pini, director y hermano del dueño de la institución.

Luego de años de pérdidas económicas, La Calera logró estabilidad. La inversión en estos casi cinco años bordea los US$ 4 millones más la construcción del campo de entrenamiento: “Hoy somos autosustentables, que era el objetivo que nos propusimos. Detrás de lo que se ve un fin de semana hay mucha gente trabajando, mucho recurso humano y materia gris puesta en el análisis de la competencia, el alto rendimiento y la gestión financiera administrativa. Con recursos escasos se compite con instituciones más pudientes. Ahí hay que ser creativos para optimizarlos”, agrega el argentino.

La Calera diseñó un plan estratégico. Independiente del técnico que asuma la banca, hay un estilo de juego que se debe respetar. Y que se aplica desde la Sub 11 hasta el plantel de honor: “Pasen los cuerpos técnicos que pasen, hay una línea definida por el club de lo que queremos. Cómo trabajamos la parte técnica y física del jugador está definido. Obviamente respetando la identidad del técnico que venga, y la impronta que le quiera dar”.

Un grupo de 13 profesionales gestiona cada paso del equipo. Sebastián Pini, en la parte legal; Mariano Elizondo, que fue presidente de la Superliga Argentina, se desempeña en la dirección general; Lucas Labbad, exgerente de Boca Juniors, trabaja en la parte organización y financiera... “Apuntamos a ser un equipo importante. Seguir creciendo dentro y fuera de Chile; dentro y fuera de la cancha. No hemos tocado techo. Tenemos muchas materias en las que crecer”, dice Pini.

Uno de los cuestionamientos que ronda sobre el equipo es la utilización de su vitrina para triangular jugadores. Pini no le encuentra lógica: “Es inaudible sostener que el club tenga por finalidad triangular jugadores o contratar sin interés deportivo inmediato. Al margen de eso, y dejando en claro que es tipo de contratación no forma parte del plan del club, vale la pena agregar, ya que fue un tema que se habló con ligereza y sin información, que FIFA recientemente ha modificado sus reglamentos y ha precisado qué tipo de contrataciones puente son sancionables y cuáles no. Y Calera no ha incurrido jamás en ninguna infracción en ese sentido”, cierra.

Pero al otro lado del éxito reincidente de La Calera, segundo con 36 puntos (en 17 partidos sumaron el mismo puntaje que en todo 2019). hay un estigma. En las dos temporadas anteriores, se vio una cara distinta entre un semestre y otro. En el segundo se caen, no repiten rendimientos (ver tabla).

Y esto coincide, en parte, con el éxodo de figuras. En 2018, Gabriel Arias y Brian Fernández se fueron tras la primera rueda, que el equipo terminó tercero con 31 puntos. Los reemplazantes no taparon su ausencia. En la segunda vuelta terminaron últimos. Rivero dejó el puesto tras siete derrotas al hilo.

Para 2019 la historia se repitió. En la primera rueda, terceros, con 26 puntos, y avanzaron a la segunda ronda de la Sudamericana. En la segunda todo cambió, otra vez. Se fue Bou a Unión de Santa Fe. Los resultados no acompañaron y Paqui fue despedido. En la segunda parte del torneo sumaron apenas 10 unidades.

“Estamos analizando día a día el próximo semestre. Hoy tenemos muchos lesionados y comprimir tanto las fechas de juego como las dispone la ANFP nos produce una merma de rendimiento que probablemente debamos mesurar en el segundo semestre”, admite Sebastián Pini. ¿Se repetirá otra vez la caída? Justo hoy arranca (precisamente ante Unión, otra revelación) el tramo maldito para el equipo de moda. El fenómeno La Calera.