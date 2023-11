El férreo respaldo de Ignacia Montt a Martina Weil en medio de la crisis del atletismo tras los Panamericanos

La polémica en el atletismo está en pleno desarrollo. Acusaciones, argumentos, dardos y reuniones se han sucedido en las últimas horas. También han surgido apuntados concretos respecto de la controvertida decisión que desató el escándalo: la conformación del equipo del relevo 4x400, con la marginación inicial de Poulette Cardoch y Berdine Castillo. La segunda, finalmente, integró el equipo después de un golpe de autoridad que incluyó la destitución in situ del entrenador Marcelo Gajardo, por orden del presidente de la federación, Juan Luis Carter, en cumplimiento de los criterios técnicos establecidos.

Las miradas apuntaron en varios sentidos. Y entre el escándalo surgió el nombre de Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics y madre de Martina Weil, la capitana de la escuadra. La propia Weil utilizó sus redes sociales para pedirles perdón a Cardoch y Castillo por no haberles defendido en ese rol. “Demasiado triste porque estos juegos se hayan terminado de esta manera para el atletismo… Berdine y Poli, no saben la pena que me da que esta experiencia que debería haber sido tan increíble fuese así. Perdón por no haber estado ahí para ustedes como necesitaban que lo estuviese”, publicó en Instagram.

El apoyo

María Ignacia Montt construyó su propia historia en los Juegos. Logro medalla de plata en el relevo 4x100 y concitó atención por competir con una bomba de insulina. En ese equipo también estaba Weil. La formación la completaron Isidora Jiménez y Anaís Hernández.

Ahora, Montt alza la voz para respaldar a Weil. Lo hace, también, a través de la red social. De hecho, como respuesta a una publicación de la deportista.

El posteo de María Ignacia Montt.

Sus palabras son emotivas. “Amiga, tienes todo mi apoyo hoy y siempre. Hiciste lo mejor que pudiste para representarnos y hacer historia junto a nosotras”, establece.

Luego, elogia su faceta de referente del equipo y enfatiza en la responsabilidad de la conformación del equipo. “No queda duda de que siempre velas por lo mejor del equipo, pero hay decisiones que no puedes controlar, porque son de los TÉCNICOS”, sostiene.

La última parte del mensaje responde a la necesidad de que la materia se resuelva. “Espero que se aclare todo esto pronto y gracias por tu explicación”, concluye Montt.