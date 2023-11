Deportista cubano que solicitó refugio en Chile: “La razón para tomar esta decisión es sentirnos libres”

Uno de los hechos que se han desarrollado tras el fin de los Juegos de Santiago 2023 fue la fuga de varios deportistas de la delegación de Cuba desde la Villa Panamericana con el fin de evitar regresar a Centroamérica.

Claro que esta situación se ha hecho común tanto a nivel mundial como nacional. Uno de estos casos es el de Lázaro Tolón, arquero de hockey césped y actual pareja de una de las hockistas que tomaron la decisión de quedarse en Chile.

Tolón explicó que “es una decisión súper complicada. La principal razón por la que tomamos esta decisión es sentirnos libres”, comenzó diciendo tras una sesión de entrenamiento en Lo Barnechea.

El guardameta reconoce que comenzó con la solicitud de refugio meses atrás. “Nosotros lo hicimos antes que vinimos a otra competencia. Nos quedamos en mayo, así que empezamos el proceso un poquito antes”.

A su vez, reconoció que “hay como un tema de moda en el deporte cubano que casi siempre que vas a un evento internacional suceden cosas de este aspecto, no es nada nuevo para nosotros”.

Al mismo tiempo, expuso que se contactaron con los deportistas que se alejaron de la delegación en los Panamericanos. “Nos pusimos en contacto para brindarles el apoyo. Como llevábamos algunos meses acá conocíamos un poco más para darle el apoyo como amigos, como compañeros”.

También reflejó cuál fue el motivo que lo llevó a tomar esta decisión. “Sentirnos libres en todos los aspectos. Es una decisión súper difícil porque dejamos todo atrás. Dejamos familia, dejamos hijos, yo tengo una hija de siete años, y es súper complicado la falta de la familia. Empezar una nueva vida de cero. Pero contento y conforme con la decisión que tomamos. Espero que todo salga bien”.

Por otro lado, indicó que su intención es quedarse en Chile para aportar desde el deporte. “Mi idea es quedarme en Chile porque fue la primera oportunidad que tuve en el deporte, fue la primera oportunidad de salir con la delegación cubana. Me gustaría integrarme en el deporte. Como deportista o esparciendo mi conocimiento con otros atletas. También estoy súper feliz del recibimiento y el apoyo que nos han brindado a todos nosotros”.

Por su parte el alcalde Cristóbal Lira de Lo Barnechea realizó una invitación a los deportistas cubanos para seguir practicando en la comuna y motivar a los niños, niñas y adolescentes. “Esto surge de la empatía que tenemos frente a personas deportistas de alto nivel que están sufriendo una condición en su país, en Cuba, de falta de libertad. Todos hemos visto que no tienen su pasaporte, que no los dejaban andar en metro, que no los dejaban estar con otras delegaciones deportivas. Y por lo tanto, esa empatía que debemos tener surge ahí. Y además vemos que también tienen persecución a quienes son disidentes en el país y tienen hasta penas de cárcel, digamos, a las personas que son disidentes. Entonces las puertas de Lo Barnechea están abiertas mientras esperan la situación en que el gobierno conteste el refugio que han solicitado en nuestro país”.

“Para nosotros, que estamos impulsando con mucha fuerza el deporte, podemos perfectamente bien recibirnos acá, hacer talleres de deporte apenas solucionen su problema migratorio. Podemos hacer talleres de deporte. Estoy seguro que va a entusiasmar mucho a los jóvenes de Lo Barnechea a hacer deporte. Que es lo que estamos buscando, sacarlos a las personas de la calle y refugiarlos en estos grupos de protección contra la droga y el alcohol, es decir, ocupar su tiempo libre en algo útil como es el deporte”, insistió.