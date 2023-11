¿En qué condición legal están los cubanos fugados de la Villa Panamericana? Los detalles de la visa provisoria de 8 meses que el Gobierno entregó a los deportistas

Los Juegos Panamericanos finalizaron este domingo. De hecho, la jornada de cierre, que se realizó en el estadio Bicentenario de La Florida, estuvo marcada por la alegría y el relajo. Los deportistas habían dado todo de sí en búsqueda de una medalla o, cuando menos, de mejorar algún registro personal. En la mayoría, se observaba la satisfacción del deber cumplido, aunque más de alguno mascaba la rabia del gusto a poco. Habrá revancha en cuatro años más en Barranquilla, cuya sede también fue presentada con el colorido y la musicalidad que caracteriza a esa ciudad colombiana.

Días después, sin embargo, la noticia dejó de ser la actuación de los atletas del Team Chile. Hoy, las miradas se centran en los atletas cubanos que decidieron fugarse de la Villa Panamericana para buscar quedarse en territorio nacional. Las deportistas del equipo de hockey césped fueron las primeras que fueron identificadas: Yunia Milanés, Jennifer Martínez, Yakira Guillén, Lismary González, Helec Carta y Geidy Morales. Además, se incluyó en el listado a Yoao Illas, quien obtuvo la medalla de bronce en vallas, quien también abandonó la concentración. El joven cubano, de 21 años, había logrado una marca de de 49.74 segundos, en la final desarrollada en el Estadio Nacional.

Durante las últimas horas, se sumó un octavo nombre de un deportista. La prensa de ese país incluyó a la basquetbolista Betsy Guilarte Zamora entre los representantes del deporte de su país que no regresaron al territorio caribeño. Su deserción, de hecho, se habría producido mucho antes que la de sus compañeros de delegación, que se fugaron mientras se producía la clausura del mayor evento polideportivo que se ha organizado en el país.

Desde La Moneda siguen con atención la situación. Por lo mismo, Camila Vallejo, la vocera de gobierno, entregó los detalles de la estadía de los atletas en Chile. Especificó que 10 atletas ya se han acercado a pedir asilo.

“Nosotros recibimos una delegación de 412 cubanos y cubanas en el contexto de los Panamericanos. De esa delegación, hasta ayer en la noche, quedaban 12 personas en el país. Y de las solicitudes de refugio tenemos 10. Una de ellas no corresponde a los miembros de esta delegación, pero no podemos individualizar porque hay que resguardar la confidencialidad de los que hacen esta solicitud”, comenzó diciendo. “Tenemos 3027 solicitudes de refugio de diferentes nacionalidades. Eso tiene actualmente el Servicio Nacional de Migración. Se han otorgado 59 este año. Uno ve año a año las cantidades de solicitudes de refugio, que no siempre se entregan, porque hay un procedimiento. Se analizan los antecedentes, caso a caso”, detalló.

En relación a la condición de los deportistas cubanos, la funcionaria de Gobierno es tajante. “Nuestra intención es que este proceso siga su curso, ser facilitadores de este curso de análisis. Hay historias de vida, personas detrás. Nos importa que avance rápido para que tengan claro y no exista una utilización política. Nuestra intención es que esto avance”, señaló. “A los 10 atletas que hicieron la solicitud se le entrega una visa provisoria de solicitante de 8 meses. Independiente de la situación en la que está, porque la visa oficial vence la próxima semana, el 12 de noviembre. Ellos ahora están legales y además tendrán ocho meses más por la visa provisoria para poder seguir con los trámites necesarios para saber si califican para ser refugiados”, señaló Vallejo. “Están libres en nuestro páis porque tienen una visa que está vigente. Son libres y soberanos respecto a las actividades que quieran realizar”, cerró.