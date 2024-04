El fin de una era en el hockey césped: Jorge Dabanch se suma a Cachito Vigil y anuncia su salida de los Diablos

El hockey chileno ha vivido una revolución durante los últimos años. Este auge tuvo dos protagonistas principales: Sergio Cachito Vigil y Jorge Dabanch, quienes asumieron como entrenadores de las Diablas y los Diablos, respectivamente. Sin embargo, ahora, ninguno de los dos estará más.

Durante la presente jornada, la Federación Chilena de Hockey Césped anunció el fin del proceso del entrenador de la selección masculina.

Dabanch estuvo siete años encabezando a los Diablos, con quienes alcanzó grandes éxitos. El técnico asumió en 2017, logrando una inédita clasificación al Mundial de la India del año pasado y consiguiendo una histórica medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, lo que los dejó a las puertas de la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Rompimos la historia de casi 50 años de una repetida final entre Argentina vs. Canadá en Santiago 2023. Se cambiaba por Argentina vs. Chile. Partido donde estuvimos muy cerca de lograr la hazaña, se nos escapó por detalles”, señaló Dabanch al recordar el último gran hito en sus siete años al mando de los Diablos.

“Solo me queda agradecer a los más importantes: los jugadores, quienes son el alma y lo único irremplazable. Les auguro todo lo mejor, seguro vendrán otras finales y siempre estaré junto a ustedes. También a mis compañeros de staff, los PF, ayudantes técnicos, psicólogos, a Alfredo Castro, que me convenció de venir a Chile y siempre estaré agradecido. A los dirigentes que confiaron en mí. ¿Lo que depara el futuro? Ya veremos”, complementó.

La despedida de Dabanch y Vigil

Cachito fue el primero en dejar la dirección técnica del combinado nacional femenino. El estratega argentino anunció su salida luego de ocho años al mando. Dirigirá hasta la Nations Cup, que desarrollará en junio próximo.

A pesar de dejar a las Diablas, continuará vinculado a Chile. El transandino se hará cargo del Plan de Masificación del Hockey en el país. Será un ambicioso programa que espera buscar nuevos talentos para una disciplina que está creciendo a buen ritmo y que se verá ampliamente beneficiada con las canchas del Estadio Nacional, que durante muchos años fueron un anhelo para todo el mundo de este deporte.

En detalle, se buscará trabajar con entrenadores y concretar una labor formativa con 600 niños y niñas de todo el país en tres niveles: talentos, proyección y desarrollo. Cachito viajará de Arica a Magallanes buscando nuevas figuras que puedan nutrir a selecciones nacionales en el futuro.

Dabanch, en tanto, aún no entrega detalles de su futuro. No obstante, valora lo realizado en Chile: “¡Se cumplió lo prometido! Se soñó, se planificó, se ejecutó y qué lindo es cumplir lo que se declara y promete en grupo. Haciendo y callando, pero con la convicción que estás en buen camino”, indicó tras su salida.

Andrés de Witt, presidente de la FEHOCH, no tuvo reparos en sus elogios para despedir el técnico: “En representación de la actividad, no me queda más que agradecer el incalculable aporte de Jorge a la actividad. Hoy nuestro deporte goza de un momento dorado y él fue un pilar clave para que esto sea así (...) Valoramos y reiteramos nuestra gratitud a una persona que se entregó 24/7 al Hockey nacional dejándonos como legado la excelencia, el alto rendimiento y profesionalismo que hoy rige a nuestras selecciones nacionales”, señaló el timonel de la federación.