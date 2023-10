El futuro de Berizzo, los goles de Damián Pizarro y Endler en Santiago 2023: Pablo Milad aborda el presente del fútbol chileno

El arranque de Chile en las Eliminatorias fue discreto. La derrota frente a Uruguay volvió a llenar de dudas al proceso de Eduardo Berizzo y el empate frente a Colombia apenas alcanzó para entibiar un poco las sensaciones. En el camino de la Selección vuelven a aparecer opciones para enrielar el rumbo en el afán de conseguir un cupo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Perú y Venezuela aparecen, en el papel, como rivales abordables, aunque esa consideración también opera como un factor de presión para el seleccionador, a quien se le impone la obligación de obtener buenos resultados. Incluso con el riesgo de perder su puesto si no los logra.

Pablo Milad, el presidente de la ANFP, abre, al menos, una ventana para la revisión de la continuidad del técnico argentino. “Hay que verlo”, sostiene, puesto en el escenario de que los resultados en los encuentros en los duelos ante los incaicos y los llaneros no sean lo suficientemente favorables como para escalar en la tabla de posiciones. Hoy, Chile figura en el octavo puesto. Es decir, ni siquiera entraría en el repechaje, aunque queda mucho camino por recorrer.

Elogios y exigencia

El timonel del fútbol chileno prefiere ser optimista. “Pero tiene todo el apoyo nuestro. Es un gran profesional. Es lo que hemos visto y lo que dicen los jugadores, que le creen. Quiere cambiar la fisonomía del fútbol chileno desde lo individual a lo colectivo. Ese tiene que ser el fuerte. Una nueva cara y una nueva filosofía. Tenemos que seguir trabajando, apoyar. No pensar en perder, siempre en ganar. Y respecto de los resultados fue injusto el empate con Colombia. Debimos ganar. Tuvimos oportunidades. Ellos solos citaron a un solo jugador (de la competencia) nacional, que fue el tercer arquero. Ellos están en las grandes ligas y eso no se vio en la cancha”, complementa en la reflexión en torno al futuro del ex central de Newell’s Old Boys y River Plate en la conducción del equipo nacional.

Eduardo Berizzo, DT de la selección chilena. (Foto: Agenciauno)

Lo que sí deja en claro es que los próximos compromisos tienen carácter vital para las opciones del combinado nacional. “Son rivales directos. Con ellos vamos a pelear los cupos. Hay un nivel que siempre miramos, Argentina y Brasil, que se han clasificado siempre. El resto, a pelear. Y también podríamos incluir a Uruguay, que tiene un muy equipo, que por algo salió campeón mundial Sub 20. Tenemos que pelear, buscar los puntos. Necesitamos apoyo de la gente, de los periodistas. Los jugadores están preocupados de lo que se dice en las redes sociales, por ejemplo. Hago un llamado a apoyar”, insiste respecto de la disposición que espera.

Unidad

En ese sentido aboga por un clima de unidad, que extiende, también, a la realización de los Juegos Panamericanos. “Falta gente que se sume. Es importante aunar energías. Tenemos que sumarnos más. Hay apoyo. Hemos tenido una muy buena relación con Jaime Pizarro. Pero también necesitamos que se sume más gente. Sumemos. No pongamos piedras en el camino. Es un sacrificio y un objetivo de todos”, postula.

En ese contexto, valora la utilidad que tendrá la disputa de los Juegos Panamericanos para la nueva generación del fútbol nacional. “Todo el bagaje de experiencias internacionales hace crecer al jugador desde el punto de vista competitivo. Es como una Copa América pequeña, con una serie Sub 23. Damián Pizarro es el 9 que necesitamos. Está en un proceso madurativo, pero tiene la pachorra, la personalidad. Será un paso importante para él, por ejemplo”, enfatiza.

En relación a la presencia de Tiane Endler, pese a estar en la nómina de Santiago 2023 para representar a la selección femenina, Milad la dejó en duda. “Estamos viendo, está difícil porque son clubes profesionales, no es fecha FIFA. Solo la quieren prestar para la fecha FIFA y ahí vamos a hacer un gran reconocimiento cuando llegue, como ella se merece, lleno el estadio, que es lo más lindo”, dijo.