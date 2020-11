El gol de Boca Juniors que hizo llorar a la hija de Maradona

Si en el mundo no han estado ajenos a los homenajes para Diego Maradona, en Argentina, y más en un ex club como Boca Juniors, mucho menos. Este domingo los xeneizes se enfrentaron a otro equipo donde jugó el Diez, Newell’s Old Boys. Además de los homenajes realizados en el encuentro, no perdieron la oportunidad de sumar otro al marcar la apertura de la cuenta, esta vez dirigido a su hija Dalma.

Corría el minuto 12 cuando Edwin Cardona marcó el 1-0 para Boca en la Bombonera, aquel estadio que vio brillar al astro argentino. Junto a sus compañeros, el colombiano se dirigió a una orilla de la cancha donde recibió una polera del fallecido jugador, la estiró en el césped y con el resto del equipo aplaudió hacia el palco de Diego, donde se encontraba su hija Dalma Maradona, quien no pudo contener la emoción.

Pero no fue el único homenaje para la leyenda. El plantel de Boca salió a la cancha con una polera en su honor y para el partido todas las camisetas azul y oro llevaron su nombre en reemplazo de cada jugador, junto con un distintivo del Diez en el pecho.