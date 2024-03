El incierto futuro de Novak Djokovic tras romper con su entrenador Goran Ivanisevic

Este miércoles Novak Djokovic causó sorpresa en el mundo del tenis luego de anunciar el término de su relación con Goran Ivanisevic tras pasar cinco años como su entrenador. El anuncio llegaba luego de caer en semifinales del Abierto de Australia, torneo en que el propio serbio aseguró sentirse extraño y caer eliminado sorpresivamente en segunda ronda de Indian Wells con Luca Nardi, 123° del mundo en ese momento. Pasadas unas horas de aquello, el 24 veces campeón de Grand Slam dio luces sobre su futuro.

Cuando todo apuntaba a que el serbio de 37 años anunciaría la llegada de un nuevo adiestrador, tiene en mente unos planes totalmente diferentes, al menos en el corto plazo. Así lo dio a conocer durante la presentación de un documental en su país.

Comenzó sus palabras destacando su relación con Ivanisevic. “En primer lugar, Goran es mi amigo de por vida, el mío y el de mi familia. Es una persona muy querida para mí, el fin de nuestra colaboración profesional no significa que nuestra amistad termine”.

Aunque hizo hincapié en que uno de los principales motivos en la ruptura de su relación profesional, fue el desgaste de la misma. “Nuestra separación ha sido positiva, tan positiva como puede ser una separación. Hemos llegado a un punto en el que hemos agotado nuestra cooperación después de casi cinco años”.

Prosiguió destacando (al igual que en su anuncio inicial) los incontables trofeos que consiguieron trabajando juntos, aunque también mencionó alguno acontecimientos difíciles a los que debieron sobreponerse. “Juntos, hemos escrito la historia de nuestro deporte, hemos ganado Slams, terminado temporadas como número uno del mundo, pero también pasamos por pruebas y tribulaciones: descalificación en el US Open, deportación de Australia. Siempre lo recordaré. Él estuvo ahí para mí como persona, como ser humano, ante todo, y que aportó el conjunto correcto de valores a nuestra relación. A ese tipo de química le siguieron grandes resultados. Le deseo a Goran todo lo mejor”.

Un incierto futuro

Ya en la recta final de su carrera y un sin fin de trofeos en su espalda, que lo catapultan como uno de los mejores jugadores de toda la historia (según palabras de Rafael Nadal ya lo es), el nacido en Belgrado no tiene planes para incorporar a un nuevo coach a su equipo, al menos dentro de los próximos meses.

“Todavía no tengo una idea clara de quién será el nuevo entrenador, o si habrá uno”, dio a conocer Djokovic. Prosiguió con las razones de su decisión. “He tenido entrenadores desde que era niño, ahora estoy tratando de sentir por mí mismo lo que necesito, con lo que me siento más cómodo. Se le informará en caso de que alguien se una al equipo”.

Ya con esa información sobre la mesa, se espera que el equipo del número uno del mundo continúe con la misma conformación hasta ahora. Miljan Amanovic y Claudio Zimaglia como fisioterapeutas, Marco Panichi en el rol de preparador físico, Carlos Gómez como su agente y socio suplente, mientras que Mark Maden continuará en sus funciones de gerente comercial.

Durante los últimos días se le vio practicando con Nenad Zimonjic, sin embargo, no se espera que él sea su nuevo adiestrador. Lo más probable es que su hermano, Marko Djokovic, viaje con él durante los próximos torneos.