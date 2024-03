“No estoy acostumbrado”: los números que marcan el difícil arranque de Djokovic en la temporada 2024

Para la mayoría de los tenistas del circuito, comenzar una temporada con semifinales del Australian Open y una tercera ronda en Indian Wells sería más que bienvenido. Para Novak Djokovic, no. El serbio admite estar trabajando para cambiar su presente, uno que queda marcado por su derrota ante el italiano Luca Nardi, número 123 del mundo y por su inminente decisión de no jugar el Masters 1000 de Miami. Diversos medios del planeta ya dan por hecho que no estará en Florida y volverá en la gira europea de arcilla donde tiene que defender la corona en Roland Garros.

Esto último, sumado a la temprana eliminación en Indian Wells, obviamente levanta las alarmas en el mundo Djokovic, principalmente porque el europeo casi siempre sumaba títulos a esta altura del año. De hecho, ese fue uno de los temas que abordó en la conferencia de prensa posterior a su derrota en la tercera ronda (su segundo partido) en el primer Masters 1000 de la temporada.

“No hay títulos este año, no es algo a lo que estoy acostumbrado. Empecé la mayoría de las temporadas de mi carrera con un título de Grand Slam o una victoria en Dubái o en otros torneos, pero está bien, es parte del deporte, tienes que aceptarlo. Algunas veces ganas, otras pierdes. Espero ganar más, voy a seguir intentando y creo que cada torneo que venga en mi camino va a ser genial. Obviamente quiero romper el ciclo negativo que he tenido en los últimos tres o cuatro torneos, en los que no he estado muy cerca de mi mejor versión”, reflexionó Nole, quien pese a su mal momento permanecerá siendo el uno del planeta al menos por el siguiente mes.

Una frase que queda en evidencia con los números que ha ido firmando Djokovic a lo largo de su paso por el profesionalismo. Si bien su primer título ATP llegó en julio de 2006 (venciendo a Nicolás Massú en la final), fue en 2007 cuando Nole se metió de lleno entre los mejores. Aquel año ganó el primer torneo que disputó: el Adelaida International, que se jugó entre

Al siguiente año la historia no sería muy distinta. No disputó el ATP de Adelaida, pero sí gritó campeón en el primer evento que jugó: el Australian Open. Fue su primer Grand Slam, un evento que siempre se realiza en enero y que terminaría siendo el certamen más icónico del nacido en los Balcanes. Ha levantado la copa en Melbourne en diez oportunidades. Después de aquella, vendrían 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023.

Si se sacan las temporadas con aquellos festejos en Australia, quedan solo 2009, 2010, 2014, 2017, 2018 y 2022 como posibles temporadas en donde los abrazos no llegaron de manera tempranera. Pero rápidamente esos cursos comienzan a quedar fuera de estudio.

En 2009 y 2010 el serbio conquistó el ATP 500 de Dubái, que se realiza a fines de febrero en Medio Oriente, justo después del fin de la gira australiana. En 2017 por otra parte, fue campeón en el ATP de Doha en Qatar, que se realizó la primera semana de enero.

Djokovic perdió en las semifinales del Australian Open este 2024. (REUTERS/Ciro De Luca)

2014 en cambio fue uno de los años donde más cerca estuvo de no ganar títulos en los primeros tres meses del calendario. Tras caer en los cuartos de final del Australian Open y en las semifinales de Dubái, el europeo logró ganar el Masters 1000 de Indian Wells, sumando así la primera corona de su temporada.

De esta manera, los únicos años (además de 2024) donde llegó al menos a abril sin trofeos fueron 2018 y 2022. Temporadas totalmente distintas a las del presente, ya que en ambas tuvo problemas ajenos a la cancha que no le permitieron mostrar su mejor versión.

Para 2018 la respuesta es la compleja lesión que tuvo en el codo durante 2017, la cual incluso lo dejó fuera de las pistas durante seis meses, obligándolo a entrar al quirófano en julio de ese año. Volvió en el Abierto de Australia para la temporada siguiente y no sumó títulos hasta Wimbledon, donde conquistó su 13° Grand Slam. En aquel curso además terminó ganando el US Open y los Masters 1000 de Cincinnati y Shanghái.

Hace dos años en cambio la historia fue distinta, ya que el número uno del mundo solo pudo jugar un torneo hasta abril, ya que por su decisión de no vacunarse contra el Covid diversos países le cerraron sus puertas. Recordado es el episodio de su detención en Melbourne previo al Abierto de Australia, donde pasó 11 días encerrado en un hotel mientras las autoridades locales debatían en tribunales un permiso especial para poder entrar al país.

De todas maneras, aquel año quedará como uno de los más ganadores en porcentajes para Novak, ya que levantó los títulos de Roma, Wimbledon, Tel Aviv, Astaná y las ATP Finals. Además de Australia, no pudo entrar a Estados Unidos ni Canadá, quedando fuera de otros cinco torneos claves: el US Open y los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Cincinnati y Montreal.

De no jugar volverá en la gira de arcilla donde deberá defender Roland Garros y el número uno del mundo. Alcaraz y Sinner están al acecho. Djoko sabe que no tiene tiempo para volver a encontrar su mejor versión. La necesita para salir del “ciclo negativo”.