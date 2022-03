El lamento de Santiago Escobar: “Quiero ofrecerle disculpas a la afición de la U”

La U fue humillada en el Monumental. Los laicos no dieron el ancho en el partido y, otra vez, cayeron en la casa de Colo Colo. Un 4 a 1 contundente que hizo ver mal a los azules, especialmente en el apartado defensivo.

En ese sentido, el técnico Santiago Escobar se mostró autocrítico de la actuación de su escuadra en el clásico, aunque no se arrepiente de haber formado con muchos jóvenes y debutantes.

“Son decisiones que se toman en la semana. Queríamos proteger el sector posterior con hombres maduros en la mitad del campo. Ayudar con ese filtro, pero desafortunadamente cada ataque que recibimos terminó en gol o en peligro de gol. Hubo mucha eficacia por parte del rival. Volvimos a mostrar los inconvenientes defensivos que hemos tenido durante todo el campeonato. Era un escenario difícil para los jóvenes y la responsabilidad no es de ellos, es mía”, partió diciendo en conferencia de prensa.

Además, agregó que Colo Colo fue superior porque encontró muchos espacios entre el mediocampo y la defensa azul. Así, expresó que el esquema táctico utilizado no fue el mejor y que los albos fueron mucho más eficaces.

“El análisis es parte de todo lo grupal, sobre todo en el primer tiempo que no nos salió lo que pretendíamos con esa estructura 4-4-1-1. Cada llegada de ellos ocasionó riesgos en nuestro arco. Ahí estuvo la gran diferencia del partido. Pudieron haber sido más goles. El segundo tiempo lo intentamos tratando de cambiar la estructura, con jugadores de manejo de balón y otras características. En algún momento se veía que podía mejorar algo el equipo, pero definitivamente ellos aprovecharon cada vez que tocaron nuestra puerta. Ganaron merecidamente”, sostuvo.

A lo anterior, el DT laico quiso pedir disculpas a los hinchas de los azules. “Aprovechar públicamente para ofrecerle disculpas a la afición de la U. Este no era el partido que queríamos jugar y que habíamos planificado. Es una institución grande en este país. A la dirigencia y a los hinchas. Estoy dolido por lo que pasó esta tarde. El dolor que siento es por la institución, por la dirigencia que me trajo, por la hinchada, porque sé de la importancia de este tipo de partidos y lo que significa un clásico, y tanto tiempo sin ganarle a un rival como Colo Colo”, expresó.

El estratega colombiano, también, aprovechó la instancia para asumir su total responsabilidad en el partido y que no iba a culpar a nadie más que él por el resultado de hoy.

“Queríamos un resultado diferente pero lamentablemente no sucedió. Lo más fácil es echarle la culpa a terceros. Tengo que asumir toda la responsabilidad. Soy el entrenador y los técnicos vivimos de resultados. Escudarme en terceros no lo hago nunca. Mucho análisis no podría hacer por la superioridad del rival. Aceptar que ha habido equivocaciones de parte mía como entrenador. Después, en frío, reflexionar sobre todo lo que está pasando y orientar esto a que el equipo tenga una mejoría en todos sus sentidos. Es el único camino que yo veo. No hay otro. Reflexionar, conversar en grupo. Seguir mirando adelante para ver qué nos depara el futuro”, dijo.