El lamento de Montillo: “Jugando de local, perdemos dos puntos”

Universidad de Chile no logró regresar al triunfo ante Huachipato. Los azules, que venían de igualar sin goles ante Deportes La Serena, ahora empataron 2-2 ante Huachipato en el Estadio Nacional. Walter Montillo, autor del primero de los goles laicos, lamentó el resultado ante los acereros.

“Nosotros en este tipo de partidos, jugando de local, perdemos dos puntos. Nuestras aspiraciones son mayores a lo que estamos sacando. Si bien se sumó, no es lo que esperábamos, más con un equipo que está cerca. Hay que seguir trabajando. Es la única manera de mejorar y de agarrar las ideas que quiere el profesor. Hay que seguir insistiendo y confiando en lo que tenemos. Hay que sacar este partido y descansar, porque tenemos un clásico”, declaró el transandino a CDF.

Pese a la igualdad, el mediocampista valoró el desempeño de su escuadra, aunque hizo hincapié en que aún restan aspectos por mejorar. “Algunas cosas están saliendo bien. Hay buenos movimientos. Se han creado situaciones de gol. Hoy nos convirtieron dos goles. Hay que encontrar el equilibrio y ser más constantes a la hora de jugar. Por pasajes del partido jugamos bien, pero no logramos sostenerlo”, dijo.

Finalmente, se no escondió su tristeza por el empate. “Estoy decaído porque no ganamos. Quiero ganar. Son mis últimos partidos en el club y quiero dejarlo lo más alto posible. Hace dos partidos que no se gana y cuando estás en un equipo grande tienes que ganar. Era un lindo partido, uno para sumar de a tres. Más que nada calentura”, concluyó.