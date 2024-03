El lamento de Inzaghi tras la eliminación del Inter de Alexis de la Champions: “Teníamos la clasificación en nuestras manos”

Se acabó el camino de Inter de Milán en la Champions League. El finalista de la edición anterior no pudo ante Atlético de Madrid, cayó 2-1 en la capital hispana y cedió la clasificación en los penales, instancia en la que el remate de Alexis Sánchez fue detenido por el meta Jan Oblak.

“Tenemos mucha decepción. Teníamos la clasificación en la mano y perdimos dos o tres ocasiones que normalmente no desaprovechamos. Pero hay que felicitar al rival, nunca se rindió con dos desventajas”, explicó el técnico Simone Inzaghi.

Uno de los jugadores más criticados fue el atacante francés Marcus Thuram, quien falló dos ocasiones muy claras de gol, solo frente al arco, que bien pudieron cambiar la suerte de los lombardos. Precisamente, el tocopillano ingresó por el galo a los 102 minutos.

“Thuram estuvo bien, luchó, debería haber estado más lúcido en algunas ocasiones, pero intentó pelear con el equipo. Creamos muchas oportunidades en la prórroga, eso a diferencia de la segunda parte tuve la sensación de que podíamos evitar la lotería de los penales”, se lamentó el exatacante de la Lazio.

Lo cierto es que hasta el minuto 87, la squadra nerazzurra tenía la clasificación en el bolsillo. Una desinteligencia defensiva dejó solo a Memphis Depay, quien definió con certeza para el 2-1.

“Yo creo que bajamos la intensidad después de ponernos en ventaja. Pero ojo, no es fácil, los partidos de Champions League son complicados de jugar. Teníamos que haber sido mejores con el 1-1, fue un error que no nos permitió terminar la primera parte con una doble ventaja. Sufrimos, en la segunda parte no lo hicimos bien”, reconoció el DT.

Asimismo, al menos de manera indirecta, destacó la entrada del chileno Sánchez, quien más buscó el arco rival en los minutos finales del alargue en Madrid.

“No hubo problemas en los cambios, también porque en la última media hora el equipo que mejor lo hizo fue el Inter. Tenemos algunos detalles, algunas mejoras que debemos aprovechar mejor. Y estas noches hay que pagar por ellas. Nuestro camino no se frena es normal, es normal que haya decepciones”, sostuvo Inzaghino.