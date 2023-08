El lapidario análisis de Pablo Lemoine tras la derrota de Los Cóndores: “Es muy frustrante que algo que se habló, planteó y entrenó para que no pasara, vuelva a pasar”

Cabizbajo y decepcionado se vio al head coach de Los Cóndores, Pablo Lemoine, luego del partido en el que el seleccionado chileno de rugby cayó 26-28 ante el cuadro de Namibia, en encuentro amistoso de preparación para el próximo Mundial de Francia que se disputó este sábado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El entrenador uruguayo señaló que “el partido definitivamente no es bueno, no es bueno perder. El primer objetivo que nos habíamos planteado era ese, porque ya nos pasó varias veces así que es un punto a mejorar”.

En ese sentido, el charrúa consideró que “jugamos un buen primer tiempo. Después empezamos el segundo con opciones, con oportunidades de convertir un try y luego de concretar otro try que podría haber sido definitorio. Pero ahí empieza la debacle, donde no pudimos agarrar la pelota de vuelta. Hicimos varios penales (...) y hay un tema de disciplina, que viene por no respetar el juego, por no concentrarnos en nuestras fortalezas, no tener esa fortaleza de poder lidiar con la situación (...). Estamos en ese círculo vicioso del que tenemos que tratar de salir”.

Consultado si es pesimista respecto al futuro, el entrenador descartó que así sea: “No soy pesimista, soy cien porciento analítico. Teníamos un plan de juego y un control del partido pero lo perdimos. Entonces no soy pesimista, sino que soy realista”, recalcó.

Sobre el particular, Lemoine reiteró que “esto nos ha pasado una gran cantidad de veces, entonces el problema está enquistado y hay que sacarlo. Tenemos que dar vuelta la página”.

No obstante, el estratega nacional destacó que de todas formas “se vieron cosas buenas, hubo oportunidades y los jugadores por momentos se mostraron bien físicamente”.

Finalmente, el adiestrador uruguayo aprovechó de enviar un mensaje a sus dirigidos: “Hay que respetar el plan de juego los 80 minutos. Es muy importante. Hay jugadores que tienen que entender que nuestros analistas les avisan de determinadas situaciones y les dan información preciada y si eso no lo usan en la cancha, hay consecuencias casi inmediatas. Entonces tenemos que evitar eso”.

En ese sentido recalcó que “la información es analizada y procesada para que no nos pasen las cosas. Estonces es muy frustrante que algo que se habló, planteó y entrenó para que no pasara, vuelva a pasar. Creo que estamos en ese círculo negativo, pero cuando estamos en un círculo positivo se ven muy buenas cosas, y hoy pudimos generar y desarrollar determinado juego, pero cuando entramos en ese otro circuito, simplemente no funciona”.