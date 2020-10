El lío de camarín que sacude a Huachipato

Volvieron a entrenar primero que todos, pero claramente la apuesta no resultó. Huachipato acumula cuatro partidos sin ganar y ha rescatado sólo un punto de los últimos 12 en juego. El equipo acerero tenía otras expectativas en el retorno del fútbol, las que no se han cumplido, entre otras cosas, por un grave problema de camarín.

Los malos resultados y la constante rotación de jugadores en el equipo titular, originaron una charla entre miembros del plantel y cuerpo técnico, que subió de tono con el paso de los minutos. La intención era conversar cara a cara sobre las inquietudes de cada uno en relación al rendimiento del equipo, pero tal reunión no terminó bien. Gustavo Florentín, entrenador de la usina, cuestionó el juego de Cris Martínez. “Entonces sácame”, respondió el delantero al DT, según consignaron dentro del plantel, agregando que el atacante reaccionó violentamente.

Como castigo y señal de autoridad ante el plantel, el técnico de Huachipato no citó a Martínez para el último 1-1 ante La Serena. “Fue una decisión técnica. No hubo inconvenientes. Solo nos sinceramos sobre algunas situaciones futbolísticas para tratar de sacar el mejor provecho de cada uno”, explicó Florentín sobre el caso.

Más allá de sus palabras, la medida del entrenador era tajante y pretendía mantenerla por varias fechas más. Pero, como los últimos resultados han sido malos, la directiva le indicó a Florentín que debía volver a citar al jugador y que no estaban para darse el lujo de marginar a uno de los mejores del equipo. La dirigencia acerera está molesta por la situación y otras más. Por ello, de no obtener un buen resultado ante Colo Colo, no descartan cambios en la banca.