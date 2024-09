El listado de errores que tienen en la mira a Maximiliano Falcón en días claves para su renovación con Colo Colo

Maximiliano Falcón se ha transformado en uno de los pilares de Colo Colo. El defensor es un elemento inamovible para Jorge Almirón, quien lamenta su expulsión y que sea baja en la revancha ante River Plate. En cuatro años, el uruguayo se ha transformado en uno de los futbolistas predilectos de la fanaticada alba, que lo reconoce como un referente dentro del plantel. Sin embargo, el zaguero también se ha visto envuelto en líos que ponen en duda su situación en elenco de Macul. Durante el último año y medio, por ejemplo, su cuota de tarjetas rojas se elevó considerablemente.

La situación del central está el pleno proceso de negociación. En Blanco y Negro han señalado que para confirmar la extensión del charrúa solo falta su firma, quien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025. La búsqueda que realizan es estirar su vínculo hasta 2027. Ha sido titular en 31 partidos este año, entre Campeonato Nacional, Supercopa, Copa Chile y Copa Libertadores. Suma dos expulsiones en la temporada y nueve tarjetas amarillas. No obstante, su historial es más amplio si se observa hacia atrás. En el proceso anterior, se vio envuelto en más de un lío con Gustavo Quinteros.

Falcón fue expulsado ante River. Foto: Photosport

Ahora, Jorge Almirón ha optado por la mesura en sus modos de referirse al plantel, pero reconoce que su baja ante los transandinos desarma su planificación original. “Es importante, porque hizo un gran partido. Así que bueno, lo vamos a sentir”, aseguró el estratega.

Complicaciones eternas

El 20 de febrero de 2023, Falcón fue expulsado ante Everton. Hasta ese día, el uruguayo solo registraba una expulsión en sus registros con Colo Colo. En un año y medio, el panorama cambió. Luego vio otras dos tarjetas rojas en esa temporada y en el curso actual suma otras dos. Muchas veces el temperamento le pasó la cuenta al defensor. Aunque la doble amonestación que tuvo ante River Plate causó molestia en las huestes albas, ya que la consideraron injusta.

Otra cosa que siempre ha hecho ruido con Falcón son sus exageraciones. Hace un tiempo, en diálogo con El Deportivo, el zaguero se reconocía como un jugador que suele agrandar las faltas que recibe en algunas situaciones del juego. “Soy un jugador que se tira un poco más de lo normal. Yo creo que es cultural. Yo vengo así, ya jugaba así. Uno se va acostumbrando al fútbol de acá. Hay faltas que no me cobran, que los jueces determinan que no lo son y hay que aceptarlo. Tengo que mejorar en eso, para no dejar al equipo expuesto a un contragolpe del rival. Esos detalles son muy importantes, porque, a la hora de defender, somos nosotros, los centrales, y el golero. No hay más nadie atrás. Hay que tener un grado de madurez un poco mayor y estar más precavido”, dijo.

El plan de Blanco y Negro es, también, acordar la extensión con dos veteranos del plantel: Leonardo Gil y Emiliano Amor. En ambos casos, hay factores que requieren más tiempo de revisión. El volante, por ejemplo, es el tercer jugador mejor pagado del actual plantel, con $ 60 millones mensuales. Solo le superan Arturo Vidal ($ 91 millones) y Javier Correa ($ 63 millones).