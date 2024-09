Exjugador de la U queda con arresto domiciliario luego de protagonizar accidente de tránsito en estado de ebriedad

Cobreloa, una vez más, sufre por problemas extrafutbolísticos. Durante el último fin de semana, Mario Sandoval fue acusado de causar un accidente de tránsito en La Pintana, que dejó cinco personas lesionadas. El volante, con un paso por Universidad de Chile, se encontraba en la capital pasando las Fiestas Patrias. Tras el hecho, de acuerdo a la información entregada por el medio local En La Línea, el futbolista estuvo detenido en el Centro de Detención Penitenciaria de Santiago, por orden del 15° Juzgado de Garantía.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, el mediocampista se dio a la fuga tras el choque y no informó la situación. Además, el alcotest constató que llevaba 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esto, el tribunal estableció como medidas cautelares la privación de libertad en forma parcial para su domicilio en Calama firma semanal, arraigo nacional y la suspensión provisoria de su licencia con un plazo de 120 días de investigación.

Mario Sandoval ha tenido un año para el olvido en Cobreloa. Foto: Photosport

De momento, en Cobreloa no ha existido pronunciamiento oficial por la situación del volante, que no ha tenido una buena campaña en el elenco de la región de Antofagasta, que, además, está comprometido en la lucha por la permanencia.

En Calama se preocupan

El 2024 ha sido un año especialmente olvidable para el elenco loíno. Además de sus problemas en el campo de juego, vivieron la detención de sus excadetes y dos jugadores profesionales por el caso de violación masiva en la Casa Naranja. Meses más tarde, un individuo fue detenido en el estadio Zorros del Desierto por abuso sexual dentro del recinto.

Cobreloa suma múltiples problemas fuera de la cancha. Foto: Photosport

En diálogo con En La Línea, Cristian Insaurralde, delantero de Cobreloa, reconoció como todo a golpeado al plantel. “Este año fue bastante difícil, complicado y con un montón de altibajos e irregularidades Después de tantos años de sufrimiento en la B, nos tocó pagar el derecho de piso y ojalá sea el último de lo que queda”, dijo.

Aun así, el atacante espera que puedan permanecer en Primera División de cara a la próxima temporada. “El club se queda y nosotros los jugadores pasamos, entonces la gente no se puede dar de baja porque está enojada con el equipo. No pueden lastimar al club por culpa de once jugadores o de un plantel”, señaló.

“La institución tiene su historia, va a seguir con su historia, y que sea el mejor de Chile como todos lo esperamos, pero necesitamos de todos, no sólo de los que entramos a la cancha a jugar”, añadió el autor del gol con que Cobreloa volvió a la categoría de honor.