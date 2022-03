El mal tiempo sigue estirando el Players Championship: Niemann y Pereira aún no terminan la segunda ronda

Lluvia, tormenta y viento. Elementos que no han permitido realizar con normalidad el torneo The Players Championship. Joaquín Niemann y Mito Pereira aún no completan su segunda ronda de un accidentado fin de semana.

Los últimos días en Florida han sido un diluvio y la competencia no ha salida invicto de la fuerza de la naturaleza. Pese a los intentos interminables de la producción y de los cuidadores del mítico TPC Sawgrass por contrarrestar los efectos del aguacero, el torneo no se ha podido disputar con normalidad y ya es prácticamente oficial que la última ronda se llevará a cabo el lunes. El jueves se jugó, pero la jornada fue suspendida luego de unas horas. El viernes, por otra parte, no se pudo jugar siquiera un hoyo.

Este sábado, en cambio, las acciones solo estuvieron retrasadas durante las primeras horas de la jornada, hasta que a eso de las una de la tarde hora local, hubo una ventana de buen tiempo.

Allí la producción corrió y puso a jugar a todos los jugadores del field (algunos recién buscaban terminar su primera ronda). El problema fue que pese a que la lluvia se había ido de Ponte Vedra, el viento volvió con fuerza.

Fue un vendaval el que se posó sobre el campo, complicando la vida de todos los golfistas. Un claro ejemplo, las pelotas que se fueron al agua en el hoyo 17 durante la jornada. El jueves solo cuatro bolas terminaron sumergidas al borde de la isla. Esta vez, más de 14.

El día avanzó, sin embargo, la segunda ronda no pudo ser finalizada. A las 18.29 (hora local) el juego se suspendió debido a que se hizo oscuro. En el momento que eso sucedió, Joaquín Niemann aún no completaba su primer hoyo.

De momento, el chileno iba tercero en la clasificación, junto a Josef Straka, Keith Mitchell y Anirban Lahiri, todos con -5, detrás de Tom Hoge y Tommy Fleetwood que marcaban -6.

Por otra parte, Mito Pereira que está en el lugar 55, llevaba dos hoyos jugados, con un total de nueve impactos. No siguió jugando debido a la suspensión de la jornada sabatina, que provoca un nuevo retraso en una competición cuyo calendario original finalizaba este domingo. De acuerdo a la información entregada por el PGA Tour, todo se reanuda a las 8.15 AM (hora local).