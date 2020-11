El médico de Maradona aclara su condición: “Está anémico, un poco deshidratado”

Diego Maradona evoluciona. Sigue internado, pero, según su médico de cabecera, Leopoldo Luque, el cuadro que presenta no es de cuidado. “(Quiero) transmitir un poco de tranquilidad. Como dije ayer, Diego no entró de urgencia. No es que esté crítico ni nada por el estilo. Está incluso mejor que ayer, con muchas ganas de irse. Mi idea es que se quede un día más. Está anémico, está un poco deshidratado así que hay que corregirle eso y esperar que siga mejorando. La idea es mejorarlo todo lo que se pueda”, explica el profesional en el frontis de la clínica Ipensa, donde está internado el astro argentino.

“El tiempo que necesitamos es un poco más. Él, al verse bien, se quiere ir. Le dije que banque. La noche la pasó bien. Él está bien, está bien de ánimo. Estuvimos bromeando, estuvimos caminando dentro de la clínica. Está evolucionando como queríamos, totalmente consciente. Se quiere ir. Es conocido que no quiere a los médicos. Uno estipula tres días aproximadamente. La idea es que se quede acá”, profundiza respecto de las condiciones que requiere para contar con un panorama más acabado respecto de la condición del técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Luque insiste en que Maradona evoluciona favorablemente. “Él está bien de ánimo. Las anemias son multifactoriales. Una de las causas es la alimentación. Él tiene ese bypass gástrico que hace que no se absorba bien el hierro y es más propenso. Todos tenemos planes y a veces hay que ajustarlos. Está caminando cada vez mejor. Uno siempre tiene una imagen, un objetivo mucho más alto, que lo vamos a seguir buscando. Hay que hidratarlo bien. Siempre mi idea es tenerlo acá, porque los exámenes son más rápidos. La idea es estar el tiempo en que se pueda solucionar lo mejor que se pueda. El objetivo real es que se quede mañana, pero él tiene un principio de autonomía que hay que respetar”, sostiene.

Y añade un dato que puede explicar el empeoramiento de quien es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. “Diego es como se ve en la tele. A veces quiere verme, a veces no. Y últimamente no me quería ver. Ahora lo que se logra es un monitoreo permanente, mucho mayor, en el que puedo ajustar muchas más cosas junto con todo un equipo”, concluye.