La respuesta del Sifup a Juan Tagle tras denunciar el “calvario” que vive la UC para encontrar estadio

La UC ha sufrido en la búsqueda de estadios para ejercer su localía. La construcción del Claro Arena ha obligado a los precordilleranos a ser locales en Santa Laura, La Florida, Concepción, La Serena, Rancagua y ahora sumarán Coquimbo, para la Copa Sudamericana ante Palestino. “Invitamos a toda la gente del fútbol a conocer lo que ha sido este verdadero calvario para conseguir un estadio donde jugar nuestros próximos dos partidos. No con ánimo de culpar a nadie, sino con ánimo de poner un tema sobre la mesa, y promover que enfrentemos como industria del fútbol, la búsqueda de soluciones de este tema”, señaló Juan Tagle este miércoles.

El directivo fue enfático en el tormento que se ha transformado la localía para la UC. “Es un problema que está golpeando fuerte al fútbol chileno. No se me ocurre otra fórmula, aunque no sea tan novedosa, que armar una mesa de trabajo. No tenemos dónde jugar, todos tenemos una cuota de responsabilidad y tenemos que trabajar todos para avanzar en esto”, remarcó. Uno de los temas que tocó el timonel estudiantil fue la burocracia que deben enfrentar para cerrar los acuerdos: “Es un muy buen punto y es parte de lo que debemos trabajar. Hay que cumplir formalidades, se demoran las respuestas. Me gustaría en una mesa de trabajo que se hablara de cómo hacer un proceso más fluido”.

En esa línea, el SIFUP salió a responderle al dirigente a través de sus redes sociales. “Hola, Juan Tagle. Escuchamos su conferencia de prensa y sugirió realizar una mesa de trabajo para solucionar los problemas de violencia en los estadios y las dificultades que hay para programar el fútbol. Le comentamos que estamos realizando, en conjunto con Estadio Seguro, reuniones con los Delegados Presidenciales y Carabineros para generar un protocolo y socializar las problemáticas existentes entre los distintos actores de nuestra actividad, con el objetivo de que se juegue de manera segura y retorne la familia a los estadios . Somos unos convencidos de que esto se debe solucionar trabajando de manera unida entre todos los protagonistas del fútbol chileno . Felices de que la ANFP y los clubes se sumen a esta iniciativa impulsada por nuestro gremio”, señalaron.

El desafío más cercano para la UC será recibir a Deportes Iquique, el encuentro estaba previsto en Santa Laura, pero se cambió a La Florida. Tagle expone que el elenco nortino buscó la postergación del duelo. “Ellos nos lo propusieron, y nosotros les señalamos que no estábamos disponibles para eso. Fundamentalmente, por todo lo que acabo de relatar, conseguir el Estadio Bicentenario de La Florida, ha sido una odisea”, explicó.