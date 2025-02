Otra vez se busca estadio: las razones del portazo de La Florida a la UC para recibir el duelo de la Copa Sudamericana

Universidad Católica tiene un importante desafío continental al recibir a Palestino por la fase previa de la Copa Sudamericana. Sin embargo, este partido le ha traído grandes dolores de cabeza a la dirigencia debido al portazo que recibió por parte del estadio Bicentenario de La Florida, obligando a buscar otro lugar para disputar el encuentro. El cotejo está pactado para el martes 4 de marzo, a las 21:30 horas.

Desde que comenzó la remodelación del Claro Arena, el cuadro estudiantil ha hecho de local en diversos estadios, siendo el de La Florida uno de los mas recurrentes junto al Santa Laura. Pero para este vital encuentro que definirá el pase a la fase de grupos, los cruzados no podrán contar con ninguno de los dos estadios, teniendo que ir a buscar fuera de Santiago un lugar para poder disputar el partido.

Hace menos de una semana, en la derrota frente a Coquimbo Unido, Tiago Nunes dejó en evidencia su molestia por no saber dónde jugarían cada fin de semana. Lo hizo pensando en que el reducto de La Florida ya estaba asegurado. “No es que no nos guste la cancha sintética, me parece una buena cancha. El único problema que tenemos hoy día es que jugamos nuestro décimo partido en diez canchas diferentes. No tenemos una identidad en casa, no podemos aprovechar nuestro factor local. Decir aquí el equipo juega de memoria, tiene sus referenciales. Porque es importante jugar en tu casa, donde se genere ese vínculo que es siempre importante en el fútbol. Hasta que no podamos jugar en nuestro propio estadio, tendremos que adaptarnos a diferentes escenarios”, dijo Nunes.

Universidad Católica jugando contra Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Foto: Javier Torres/Photosport

Las razones

Uno de los motivos es que al día siguiente del encuentro de Universidad Católica, hay otro partido por Copa Sudamericana que se realizará en ese mismo estadio y que ya está confirmado. El 4 de marzo, Unión Española recibirá a Everton por la fase previa de la copa en el estadio ubicado en La Florida, complicando la realización de dos encuentros en un lapsus de 24 horas. “Nos llamaron antes de Unión Española”, dicen desde la municipalidad.

Otro de los motivos va en la misma línea, puesto a que esa semana el reducto deportivo recibirá muchos partidos durante esa semana. El sábado 8 de marzo Audax Italiano se medirá frente a Deportes Limache por la cuarta jornada de la Liga de Primera. Además, el recinto está arrendado para el día 6 de marzo para un partido de influencers y creadores de contenido, por lo que hace imposible recibir el duelo de la UC para esa fecha.

Otro antecedente es lo ocurrido en el partido entre Universidad Católica y Everton por la primera fecha de la Copa Chile, donde hubieron incidentes entre ambas hinchadas, lo que desató los reclamos de los vecinos, y con eso una nueva problemática para los cruzados a la hora de querer jugar en ese estadio.

¿Dónde se jugará?

El estadio que corría con ventaja para alojar a la UC era el Sausalito de Viña del Mar. Incluso, desde el club estudiantil comunicaron que se había llegado a un acuerdo para llevar el duelo a la Ciudad Jardín, sin embargo, aún está en duda la realización de este encuentro en dicho estadio.

Otro lugar, que corre con ventaja para recibir este partido, es el estadio municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde el club estudiantil está en conversaciones para llevar a cabo el duelo por la Copa Sudamericana. En la Cuarta Región, sin embargo, no quieren que los cruzados jueguen dos partidos en casi cinco días en la zona. El equipo de Tiago Nunes también buscaba ejercer la localía frente a Iquique, en el duelo que se realizará este sábado, a las 18 horas.