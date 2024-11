El milagro que salvaría a Cobreloa y más: las historias y números de la fecha 29 del Torneo Nacional 2024

Entre Colo Colo y Universidad de Chile saldrá el campeón del fútbol chileno. En la penúltima fecha, ambas escuadras cumplieron con ganar y llevar la definición a la última jornada.

Las historias

—Cobreloa, al milagro

Inminente es el descenso de Cobreloa a la Primera B apenas un año después de haber conseguido el retorno a la máxima categoría. Tras el insuficiente 2-2 como local frente a Universidad Católica, los naranjas necesitan ganarle a O’Higgins por ocho goles de diferencia para salvarse. O sea, un milagro al que, de todos modos, se aferra el técnico César Bravo: “Nosotros estamos representando a Cobreloa, una institución grande, una institución que le debemos respeto, le tenemos cariño. Hay que terminar el campeonato de la mejor forma posible, con mucho profesionalismo, mucha dedicación. Tenemos que dejar una buena imagen, como lo han dejado hasta ahora, y tratar de buscar el resultado, que es difícil, pero en el futbol todo puede suceder”.

—Fuerza Valencia

La tormenta causada por una depresión aislada en niveles altos (DANA) que ha sacudido a España tiene conmocionada a la comunidad internacional. Y desde que comenzó el fenómeno el martes pasado, se han registrado hasta el domingo un total de al menos 217 personas fallecidas por las intensas precipitaciones que ha afectado principalmente a la comunidad de Valencia. Y desde Chile, Unión Española envió su aliento: “Fuerza Valencia”, rezó el lienzo con el que saltaron a la cancha del Santa Laura para enfrentar a Palestino.

Unión Española previo al juego ante Palestino: Fuerza Valencia.

—La promesa de Deportes Melipilla

Deportes Melipilla todavía celebra su justo ascenso a Primera B. Mientras tanto, Deportes Concepción se quedó sin premio a pesar de un espectacular campeonato que apenas lo perdió en la definición a penales en la final ante los Potros. Y tomando en cuenta lo anterior, cae el debate sobre si es adecuado o no que la Segunda División considere solo un ascenso. “Yo creo que todos lo comparten pero a ninguno le agrada. Nosotros hoy en la B, no vamos a desconocer que esta división merece a lo menos, un cupo y medio que fue lo que propusimos el año pasado, que se gane en cancha, una liguilla, un segundo ascenso, a lo menos eso”, reflexionó al respecto Luis Bustos, presidente de Deportes Melipilla, al sitio PrimeraBChile. Y no se quedó ahí, pues hizo una promesa: “A mí me va a tocar, gracias a Dios, gracias a nuestro club, participar en los consejos y tendré muy en cuenta los sufrimientos que tiene esta división”.

Goleadores

Fernando Zampedri y Rodrigo Contreras no se dan tregua en la lucha por ser el goleador del campeonato. El cruzado le anotó a Cobreloa en el 2-2, mientras que el ruletero le dio el triunfo a Everton sobre Huachipato.

Con 18 goles : Fernando Zampedri (Universidad Católica).

Con 16 goles: Rodrigo Contreras (Everton).

Con 12 goles: Ignacio Jeraldino (Audax Italiano).

Con 11 goles : Steffan Pino (Deportes Iquique); Cristián Palacios, Leandro Fernández (Universidad de Chile).

Con 9 goles: Leonardo Valencia (Cobresal); Maximiliano Quinteros (Deportes Copiapó); Patricio Rubio (Ñublense); Bryan Carrasco (Palestino); Gonzalo Tapia (Universidad Católica); Franco Frías (Unión Española).

Con 8 goles : Edson Puch (Deportes Iquique); Gonzalo Sosa (Palestino).

Con 7 goles : Carlos Palacios (Colo Colo); Gabriel Graciani (Ñublense), Ariel Uribe, Diego González (Unión Española).

Con 6 goles : Javier Correa, Marcos Bolados (Colo Colo); Bayron Oyarzo (Ñublense); Emiliano Vecchio, Leandro Benegas, Pablo Aránguiz (Unión Española); José David Romero (Unión La Calera).

Con 5 goles: Gonzalo Ríos (Audax Italiano); Cristián Insaurralde, Javier Parraguez (Cobreloa); Andrés Vilches, Diego Coelho (Cobresal); Damián Pizarro (Colo Colo); Felipe Reynero (Deportes Copiapó); Agustín Nadruz, Álvaro Ramos (Deportes Iquique); Thiago Vecino (Huachipato); Bryan Rabello, Octavio Bianchi (O’Higgins); Joe Abrigo (Palestino); Maximiliano Guerrero, Nicolás Guerra (Universidad de Chile).

Con 4 goles : Alessandro Riep (Audax Italiano); César Munder, Franco García, Gastón Lezcano (Cobresal); Luciano Cabral, Nicolás Johansen (Coquimbo Unido); Franco Torres, Tobías Figueroa (Deportes Copiapó); Braian Martínez, Álvaro Madrid (Everton); Cris Martínez (Huachipato); Cristián Suárez, Misael Dávila (Palestino); Jovanni Campusano, Pedro Sánchez (Ñublense); Fernando Ovelar (Unión Española).

Con 3 goles : Gonzalo Álvarez (Audax Italiano); Bairon Monroy, Marco Borgnino (Cobreloa); Sergio Carrasco (Cobresal); Arturo Vidal, Cristián Zavala, Erick Wiemberg, Lucas Cepeda (Colo Colo); Alejandro Azócar, Andrés Chávez, Bruno Cabrera, Martín Mundaca (Coquimbo Unido); Juan Carlos Gaete, Juan Jaime, Nicolás Vargas (Deportes Copiapó); César González, Enzo Hoyos (Deportes Iquique); Benjamín Berríos, Lautaro Pastrán, Matías Campos, Tomás Asta-Buruaga (Everton); Gonzalo Montes, Maximiliano Gutiérrez (Huachipato); Camilo Moya, Esteban Calderón, Arnaldo Castillo, Martín Sarrafiore (O’Higgins); Ariel Martínez, Junior Marabel (Palestino); Alexander Aravena, Branco Ampuero (Universidad Católica); Emmanuel Gigliotti (Unión La Calera); Israel Poblete, Luciano Pons (Universidad de Chile); Valentín Adamo (Unión Española); Bernardo Cerezo, Flavio Moya (Ñublense).

Con 2 goles : Nicolás Orellana, Lautaro Palacios, Luciano Arriagada, Santiago Dittborn (Audax Italiano); Bastián Tapia, Jorge Espejo, Luis García, Nahuel Donadell, Nicolás Orrego (Cobreloa); Diego Céspedes (Cobresal); Guillermo Paiva, Leonardo Gil, Maximiliano Falcón, Óscar Opazo (Colo Colo); Benjamín Chandía, Cristopher Barrera, Dylan Glaby, Jonathan Bauman, Sebastián Cabrera (Coquimbo Unido); Isaac Díaz, Jorge Luna (Deportes Copiapó); Bryan Carvallo, Diego Orellana, Hans Salinas, Lázaro Romero, Rubén Farfán (Deportes Iquique); Emiliano Ramos, Federico Martínez (Everton); Carlo Villanueva, Maximiliano Rodríguez (Huachipato); Diego Buonanotte, Simón Contreras (O’Higgins); Brayan Véjar, Felipe Chamorro (Palestino); Clemente Montes, Nicolás Castillo (Universidad Católica); Franco Soldano, Matías Cavalleri, Renato Huerta, Walter Ponce (Unión La Calera); Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia (Universidad de Chile); Pablo Parra (Ñublense).

Con 1 gol : Emanuel Cecchini, Fabián Torres, Paolo Guajardo, Marco Collao (Audax Italiano); Christian Bravo, Gastón Rodríguez, Juan Leiva (Cobreloa); Francisco Alarcón, Guillermo Pacheco, Julio Castro, Leandro Navarro (Cobresal); Daniel Gutiérrez, Esteban Pavez, Matías Moya, Ramiro González (Colo Colo); Elvis Hernández, Ignacio Jara, Jorge Henríquez, Matías Alvarado, Salvador Sánchez (Coquimbo Unido); Bryan Soto, Diego García, Rodrigo Orellana, Yerko González (Deportes Copiapó); Diego Fernández, Dilan Rojas, Miguel Sanhueza, Joaquín Moya (Deportes Iquique); Kevin Méndez, Álex Ibacache, Bruno Betancor, Eduardo Bauermann, Omar Fernández (Everton); Antonio Castillo, Claudio Sepúlveda, Imanol González, Dylan Oyarzún, Mario Briceño, Sebastián Sáez (Huachipato); Brian Torrealba, Esteban Moreira, Felipe Ogaz, Juan Ignacio Díaz, Leonel Mosevich, Yerko Leiva (O’Higgins); Ian Garguez, Iván Román, Nicolás Linares (Palestino); Alfred Canales, Cristián Cuevas, Daniel González, Jader Gentil, Juan Francisco Rossel, Lucas Menossi (Universidad Católica); César Pérez, Diego Ulloa, Enzo Ferrario, Ezequiel Parnisari, Luciano Aued, Matías Muñoz, Nahuel Brunet (Unión La Calera); Charles Aránguiz, Federico Mateos, Lucas Assadi, Marcelo Morales, Matías Sepúlveda (Universidad de Chile); Bastián Yáñez, Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Stefano Magnasco, Valentín Vidal (Unión Española); Ismael Sosa, Iván Rozas, Lorenzo Reyes, Osvaldo Bosso (Ñublense).

Autogoles: Sebastián Pereyra (Everton, a favor de Deportes Iquique), César Rigamonti (Palestino, a favor de Universidad de Chile y a favor de Ñublense), Diego González (Cobreloa, a favor de Everton), Gary Kagelmacher (Universidad Católica, a favor de O’Higgins), Tomás Asta-Buruaga (Everton, a favor de Universidad de Chile), Matías Zaldivia (Universidad de Chile, a favor de Cobresal), Guillermo Paiva (Colo Colo, a favor de O’Higgins), Bastián Tapia (Cobreloa, a favor de Cobresal), Leonardo Gil (Colo Colo, a favor de Palestino).

Resultados de la fecha

Cobreloa 2-2 Universidad Católica (Cristián Insaurralde 10′, Javier Parraguez 18′; Branco Ampuero 8′, Fernando Zampedri 22′).

Coquimbo Unido 0-0 Unión La Calera

Cobresal 3-1 O’Higgins (Andrés Vilches 37′ y 53′, Leonardo Valencia 65′; Arnaldo Castillo 30′).

Everton 1-0 Huachipato (Rodrigo Contreras 65′).

Unión Española 2-3 Palestino (Pablo Aránguiz 45+4′, Leandro Benegas 90+3′; Nicolás Linares 13′, Junior Marabel 49′, Joe Abrigo 72′).

Audax Italiano 4-1 Deportes Copiapó (Luciano Arriagada 10′ y 22′, Ignacio Jeraldino 24′, Lautaro Palacios 80′; Rodrigo Orellana 87′).

Ñublense 1-4 Universidad de Chile (Patricio Rubio 56′; Nicolás Guerra 40′ y 54′, Israel Poblete 47′, Leandro Fernández 63′).

Colo Colo vs. Deportes Iquique (Javier Correa 18′, Carlos Palacios 45+6′, Marcos Bolados 90+4′).

Tabla de posiciones

