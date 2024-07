Un atajapenales, el Cavani del Monumental y más: las historias y números que dejó la segunda fecha de segunda rueda del Torneo Nacional 2024

Coquimbo Unido es el puntero del campeonato pese a su derrota en Copiapó. Universidad de Chile desaprovechó la oportunidad de desplazar a los Piratas del liderato. En el fondo, Cobresal y Unión La Calera están en zona de descenso.

Las historias

—El atajapenales

Un gran momento personal es el que atraviesa Daniel Castillo. El arquero de Deportes Iquique, que el año pasado fue figura en el ascenso de los Dragones Celestes y que ha debido dar una vuelta larga para estar en Primera División, ya lleva dos penales atajados en igual número de fechas consecutivas. Primero, en el norte, le detuvo un lanzamiento de Ignacio Jeraldino, en el 2-1 de los iquiqueños sobre Audax Italiano. Y este fin de semana, en Viña del Mar, contuvo el tiro de Kevin Méndez en el 1-1 en Sausalito.

—¿Cavani?

No tuvo un buen partido el paraguayo Guillermo Paiva en el triunfo agónico de Colo Colo 2-1 sobre O’Higgins, en el Monumental. El delantero no solo falló un penal, sino que marcó el autogol que derivó en el empate parcial de los celestes. Por ello, al ex Olimpia se lo vio llorando en la banca colocolina una vez que fue reemplazado.

Eso sí, Jorge Almirón le sigue teniendo fe e incluso comparó al guaraní con un astro uruguayo: “Las jugadas que son mano a mano, son para meterlas. Pero si al jugador no le salen los goles, se siente afectado. A Cavani, que ha ganado tantos títulos, también lo estaban cuestionando por la falta de gol. Por lo que lo importante es ser fuerte de la cabeza y estos son momentos, tiene todo el apoyo de los compañeros y ojalá no se caiga, porque siempre hay una segunda oportunidad”.

—Hablan en Barnechea

Por la prensa, la noche del viernes se enteraron los jugadores de Barnechea que a la institución se le quitó la licencia de clubes, por lo que se arriesga el descenso a la Segunda División. De igual manera, la ANFP suspendió el partido ante Deportes Recoleta, que estaba fijado para el sábado. Sin embargo, los futbolistas huaicocheros se presentaron a la hora del juego, pese a la ausencia del rival y de los árbitros.

“Nos pilló de sorpresa. Estábamos concentrados con los protocolos habituales”, aseguró Boris Sagredo a En El Camarín en un vacío estadio Municipal de Lo Barnechea. “Es algo que escapa de nosotros, los jugadores. Ellos se están encargando de la situación administrativa y legal. Y apenas tengan noticias, vamos a estar atentos. Nosotros como jugadores nos estamos preparando para la competencia”, añadió el mediocampista y referente del equipo que, hasta antes del inicio de la fecha, marchaba en el segundo puesto de la Primera B tras Deportes La Serena.

—¿Sin escudo?

Llamó la atención la camiseta utilizada por Audax Italiano ante Universidad de Chile. En primer término, por el color escogido: el negro (ni el verde, ni el blanco, ni el azul); y en segundo, por la “ausencia” del escudo, que en realidad estaba bordado con el mismo color negro de la casaquilla. Por el momento, esta peculiar remera fue cábala, pues los itálicos derrotaron 1-0 a Universidad de Chile.

Apenas se nota el escudo de Audax Italiano (bordado en negro) en la camiseta negra.

Goleadores

Con su gol ante Ñublense, Fernando Zampedri se consolida como máximo goleador de lo que va de campeonato. Además, marcó su 114° gol con la camiseta cruzada y quedó a cuatro conquistas de Rodrigo Barrera, el máximo anotador en la historia del club de Las Condes.

Con 12 goles : Fernando Zampedri (Universidad Católica).

Con 9 goles: Franco Frías (Unión Española).

Con 8 goles : Steffan Pino (Deportes Iquique).

Con 7 goles : Ignacio Jeraldino (Audax Italiano); Cristián Palacios (Universidad de Chile).

Con 6 goles : Edson Puch (Deportes Iquique); Rodrigo Contreras (Everton); Gonzalo Tapia (Universidad Católica).

Con 5 goles: Gonzalo Ríos (Audax Italiano); Leonardo Valencia, Diego Coelho (Cobresal); Damián Pizarro (Colo Colo); Álvaro Ramos (Deportes Iquique); Octavio Bianchi (O’Higgins); Leandro Fernández (Universidad de Chile).

Con 4 goles : Cristián Insaurralde (Cobreloa); César Munder (Cobresal); Luciano Cabral, Nicolás Johansen (Coquimbo Unido); Maximiliano Quinteros (Deportes Copiapó); Álvaro Madrid, Braian Martínez (Everton); Cris Martínez (Huachipato); Bryan Rabello (O’Higgins); Bryan Carrasco (Palestino); Gabriel Graciani, Pedro Sánchez (Ñublense); Fernando Ovelar, Diego González, Emiliano Vecchio (Unión Española).

Con 3 goles : Gonzalo Álvarez (Audax Italiano); Marco Borgnino, Bairon Monroy (Cobreloa); Gastón Lezcano (Cobresal); Carlos Palacios, Cristián Zavala, Arturo Vidal (Colo Colo); Andrés Chávez, Martín Mundaca (Coquimbo Unido); Juan Carlos Gaete, Juan Jaime, Felipe Reynero (Deportes Copiapó); Camilo Moya (O’Higgins); Gonzalo Sosa, Cristián Suárez (Palestino); Emmanuel Gigliotti (Unión La Calera); Alexander Aravena (Universidad Católica); Luciano Pons, Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile); Ariel Uribe, Valentín Adamo, Pablo Aránguiz (Unión Española); Bayron Oyarzo, Bernardo Cerezo, Patricio Rubio (Ñublense).

Con 2 goles : Alessandro Riep (Audax Italiano), Javier Parraguez, Luis García (Cobreloa); Sergio Carrasco (Cobresal); Óscar Opazo, Lucas Cepeda, Guillermo Paiva, Marcos Bolados (Colo Colo); Sebastián Cabrera, Benjamín Chandía, Cristopher Barrera (Coquimbo Unido); Nicolás Vargas, Tobías Figueroa, Franco Torres (Deportes Copiapó); Diego Orellana, Hans Salinas, Lázaro Romero, Agustín Nadruz (Deportes Iquique); Lautaro Pastrán, Federico Martínez (Everton); Maximiliano Rodríguez, Gonzalo Montes, Maximiliano Gutiérrez (Huachipato); Diego Buonanotte, Simón Contreras (O’Higgins); Felipe Chamorro, Joe Abrigo (Palestino); Franco Soldano (Unión La Calera); Nicolás Castillo (Universidad Católica); Jovanny Campusano (Ñublense).

Con 1 gol : Paolo Guajardo, Marco Collao, Santiago Dittborn (Audax Italiano); Bastián Tapia, Christian Bravo, Gastón Rodríguez (Cobreloa); Diego Céspedes, Franco García, Leandro Navarro, Julio Castro, Guillermo Pacheco (Cobresal); Leonardo Gil, Daniel Gutiérrez, Erick Wiemberg, Esteban Pavez, Matías Moya, Maximiliano Falcón (Colo Colo); Alejandro Azócar, Bruno Cabrera; Matías Alvarado, Dylan Glaby (Coquimbo Unido); Jorge Luna, Yerko González, Diego García, Bryan Soto (Deportes Copiapó); Diego Fernández, Enzo Hoyos, Rubén Farfán (Deportes Iquique); Eduardo Bauermann, Omar Fernández, Matías Campos López, Emiliano Ramos, Benjamín Berríos, Tomás Asta-Buruaga, Bruno Betancor (Everton); Dylan Oyarzún, Claudio Sepúlveda, Imanol González (Huachipato); Felipe Ogaz, Yerko Leiva, Arnaldo Castillo, Esteban Calderón, Martín Sarrafiore, Juan Ignacio Díaz (O’Higgins); Junior Marabel, Ariel Martínez, Brayan Véjar (Palestino); Nahuel Brunet, Pablo Parra, Ezequiel Parnisari, César Pérez, Luciano Aued, Diego Ulloa, Walter Ponce, Matías Muñoz, Matías Cavalleri (Unión La Calera); Lucas Menossi; Clemente Montes (Universidad Católica); Matías Sepúlveda, Franco Calderón, Lucas Assadi, Federico Mateos, Nicolás Guerra, Israel Poblete, Fabián Hormazábal, Marcelo Morales (Universidad de Chile); Leandro Benegas, Jonathan Villagra, Stefano Magnasco (Unión Española); Ismael Sosa, Flavio Moya, Lorenzo Reyes (Ñublense).

Autogoles: Sebastián Pereyra (Everton, a favor de Deportes Iquique), César Rigamonti (Palestino, a favor de Universidad de Chile), Diego González (Cobreloa, a favor de Everton), Gary Kagelmacher (Universidad Católica, a favor de O’Higgins), Tomás Asta-Buruaga (Everton, a favor de Universidad de Chile), Matías Zaldivia (Universidad de Chile, a favor de Cobresal), Guillermo Paiva (Colo Colo, a favor de O’Higgins).

Resultados de la fecha

Everton 1-1 Deportes Iquique (Lautaro Pastrán 4′; Edson Puch 20′).

Deportes Copiapó 3-0 Coquimbo Unido (Jorge Luna 62′, Juan Carlos Gaete 81′, Juan Jaime 90′).

Unión Española 2-1 Cobresal (Leandro Benegas 8′, Ariel uribe 90+7′; César Munder 55′).

Colo Colo 2-1 O’Higgins (Óscar Opazo 62′, Lucas Cepeda 90+1′; Guillermo Paiva, autogol 72′).

Ñublense 1-2 Universidad Católica (Byron Oyarzo 59′; Gonzalo Tapia 39′ Fernando Zampedri 100′).

Audax Italiano 1-0 Universidad de Chile (Paolo Guajardo 52′).

Unión La Calera2-1 Huachipato (Nahuel Brunet 55′, Pablo Parra 60’; Maximiliano Rodríguez 54′).

Cobreloa 3-2 Palestino (Bastián Tapia 47′, Marco Borgnino 53′, Javier Parraguez 84′; Gonzalo Sosa 2′).

Tabla de posiciones

Próxima fecha

Coquimbo Unido vs. Unión Española

Everton vs. O’Higgins

Huachipato vs. Colo Colo

Universidad Católica vs. Palestino

Deportes Iquique vs. Unión La Calera

Cobresal vs. Cobreloa

Universidad de Chile vs. Deportes Copiapó

Audax Italiano vs. Ñublense

Resultados Primera B

Santiago Morning 0-1 San Marcos (Byron Monroy 3′).

Rangers 2-0 Deportes Limache (Rodrigo Moreira 4′, autogol, Pablo Sanhueza 56′).

Unión San Felipe 0-0 San Luis

Deportes Santa Cruz 1-0 Curicó Unido (Diego Gonzpalez 28′).

Deportes Temuco 1-0 Magallanes (Julio Castro 44′).

Universidad de Concepción 2-2 Deportes Antofagasta (Jeison Fuentealba 63′, Ignacio Herrera 83′; Mauro Quiroga 70′ y 87′).

Santiago Wanderers 0-1 Deportes La Serena (Sebastián Gallegos 30′).

Barnechea vs. Deportes Recoleta (Suspendido)

Próxima fecha Primera B

Deportes Limache vs. San Luis

Magallanes vs. Universidad de Concepción

Deportes Recoleta vs. Deportes Santa Cruz

Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe

Deportes Antofagasta vs. Deportes Temuco

Deportes La Serena vs. Santiago Morning

San Marcos vs. Curicó

Rangers vs. Barnechea

