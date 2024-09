Un lesionado y las luchas al rojo: Historias y números de la fecha 24 del Torneo Nacional 2024

Universidad de Chile se mantiene en el liderato tras vencer a Palestino, con un gol de Leandro Fernández a los 90+1′. En el fondo de la tabla, Deportes Copiapó parece condenado al descenso pese al debut de su nuevo entrenador Hernán Caputto.

Las historias

—Fuerza, Enzo

El juvenil de Coquimbo Unido Enzo Mettifogo se lesionó de gravedad en el partido ante O’Higgins en Rancagua, tras una infracción de Leonel Mosevich. En específico, el pirata sufrió una fractura de tibia y peroné. Y quién protestó por esta desafortunada acción fue el DT coquimbano Fernando Díaz: “Yo protesto porque fue una jugada absolutamente de fuerza desmedida. Todos los que hemos jugado fútbol sabemos que fue a reventar al jugador”. Para peor, no es la primera vez que un Sub 21 de los aurinegros se lesiona de gravedad pues, en su minuto, Dixon Pereira terminó internado tras un choque con Maximiliano Falcón.

—¿Campeones o no?

En Deportes La Serena no saben si son campeones o no de la Primera B. Porque si se hace efectivo el descuento de puntos para Barnechea, los papayeros ya son campeones desde hace una semana. Pero como no ha acontecido, no pueden celebrar. De momento, los hombres de Erwin Durán rescataron un empate en Arica y su retorno a Primera División parece inminente.

—Al rojo

Excluyendo el factor Barnechea, la lucha por evitar el descenso en la Primera B quedó al rojo: Unión San Felipe venció 1-0 a Universidad de Concepción y alcanzó a Curicó Unido, que perdió como local en el que ellos llaman “Clásico del Maule” ante Rangers, por 2-0. De esta forma, el Uní Uní y los torteros comparten el último lugar con 18 puntos, con cuatro partidos por disputar. Y ojo que si esto se mantiene hasta el final del campeonato, ambos deberán jugar un partido extra para definir al descendido.

—Al rojo II

Todo pasando en la Segunda División. Deportes Melipilla venció 2-0 a Rengo, y Deportes Concepción a Trasandino por el mismo marcador. De este modo, Potros y morados se mantienen en el primer lugar con 48 puntos cada uno, a falta de tres fechas para el término del torneo.

Goleadores

Fernando Zampedri se mantiene como goleador del campeonato nacional a pesar que su equipo no jugó este fin de semana (se suspendió el clásico ante Colo Colo).

Con 14 goles : Fernando Zampedri (Universidad Católica).

Con 11 goles : Cristián Palacios (Universidad de Chile).

Con 9 goles: Ignacio Jeraldino (Audax Italiano); Steffan Pino (Deportes Iquique); Rodrigo Contreras (Everton); Franco Frías (Unión Española); Leandro Fernández (Universidad de Chile).

Con 8 goles : Leonardo Valencia (Cobresal); Edson Puch (Deportes Iquique); Bryan Carrasco (Palestino); Gonzalo Tapia (Universidad Católica).

Con 6 goles : Maximiliano Quinteros (Deportes Copiapó); Gonzalo Sosa (Palestino); Gabriel Graciani (Ñublense); Ariel Uribe (Unión Española).

Con 5 goles: Gonzalo Ríos (Audax Italiano); Diego Coelho (Cobresal); Damián Pizarro (Colo Colo); Álvaro Ramos (Deportes Iquique); Bryan Rabello, Octavio Bianchi (O’Higgins); Byron Oyarzo, Patricio Rubio (Ñublense); José David Romero (Unión La Calera); Emiliano Vecchio (Unión Española); Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile).

Con 4 goles : Cristián Insaurralde (Cobreloa); César Munder, Franco García, Gastón Lezcano (Cobresal); Carlos Palacios (Colo Colo); Luciano Cabral, Nicolás Johansen (Coquimbo Unido); Felipe Reynero (Deportes Copiapó); Agustín Nadruz (Deportes Iquique); Braian Martínez, Álvaro Madrid (Everton); Cris Martínez (Huachipato); Cristián Suárez, Misael Dávila (Palestino); Jovanni Campusano, Pedro Sánchez (Ñublense); Diego González, Fernando Ovelar, Leandro Benegas, Pablo Aránguiz (Unión Española).

Con 3 goles : Alessandro Riep, Gonzalo Álvarez (Audax Italiano); Bairon Monroy, Marco Borgnino (Cobreloa); Sergio Carrasco (Cobresal); Arturo Vidal, Cristián Zavala (Colo Colo); Andrés Chávez, Bruno Cabrera, Martín Mundaca (Coquimbo Unido); Franco Torres; Juan Carlos Gaete, Juan Jaime, Nicolás Vargas, Tobías Figueroa (Deportes Copiapó); Enzo Hoyos (Deportes Iquique); Matías Campos (Everton); Maximiliano Gutiérrez (Huachipato); Camilo Moya, Martín Sarrafiore (O’Higgins); Joe Abrigo (Palestino); Alexander Aravena (Universidad Católica); Emmanuel Gigliotti (Unión La Calera); Luciano Pons, (Universidad de Chile); Valentín Adamo (Unión Española); Bernardo Cerezo (Ñublense).

Con 2 goles : Nicolás Orellana, Santiago Dittborn (Audax Italiano); Bastián Tapia, Javier Parraguez, Jorge Espejo, Luis García, Nicolás Orrego (Cobreloa); Andrés Vilches, Diego Céspedes (Cobresal); Erick Wiemberg, Guillermo Paiva, Leonardo Gil, Lucas Cepeda, Marcos Bolados, Óscar Opazo (Colo Colo); Benjamín Chandía, Cristopher Barrera, Dylan Glaby, Jonathan Bauman, Sebastián Cabrera (Coquimbo Unido); Isaac Díaz (Deportes Copiapó); Bryan Carvallo, César González, Diego Orellana, Hans Salinas, Lázaro Romero (Deportes Iquique); Benjamín Berríos, Federico Martínez, Lautaro Pastrán, Tomás Asta-Buruaga (Everton); Carlo Villanueva, Maximiliano Rodríguez, Gonzalo Montes (Huachipato); Arnaldo Castillo, Diego Buonanotte, Esteban Calderón, Simón Contreras (O’Higgins); Brayan Véjar, Felipe Chamorro, Junior Marabel (Palestino); Nicolás Castillo (Universidad Católica); Franco Soldano, Matías Cavalleri, Renato Huerta, Walter Ponce (Unión La Calera); Franco Calderón, Israel Poblete, Nicolás Guerra (Universidad de Chile); Flavio Moya (Ñublense).

Con 1 gol : Fabián Torres, Lautaro Palacios, Paolo Guajardo, Marco Collao (Audax Italiano); Christian Bravo, Gastón Rodríguez (Cobreloa); Guillermo Pacheco, Julio Castro, Leandro Navarro (Cobresal); Daniel Gutiérrez, Esteban Pavez, Javier Correa, Matías Moya, Maximiliano Falcón, Ramiro González (Colo Colo); Alejandro Azócar, Matías Alvarado (Coquimbo Unido); Bryan Soto, Diego García, Jorge Luna, Yerko González (Deportes Copiapó); Diego Fernández, Miguel Sanhueza, Rubén Farfán (Deportes Iquique); Kevin Méndez, Álex Ibacache, Bruno Betancor, Eduardo Bauermann, Emiliano Ramos, Omar Fernández (Everton); Claudio Sepúlveda, Imanol González, Dylan Oyarzún, Mario Briceño, Thiago Vecino (Huachipato); Brian Torrealba, Esteban Moreira, Felipe Ogaz, Juan Ignacio Díaz, Yerko Leiva (O’Higgins); Ariel Martínez, Ian Garguez, Iván Román (Palestino); Branco Ampuero, Clemente Montes, Cristián Cuevas, Daniel González, Juan Francisco Rossel, Lucas Menossi (Universidad Católica); César Pérez, Diego Ulloa, Enzo Ferrario, Ezequiel Parnisari, Luciano Aued, Matías Muñoz, Nahuel Brunet, Pablo Parra (Unión La Calera); Fabián Hormazábal, Federico Mateos, Lucas Assadi, Marcelo Morales, Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia (Universidad de Chile); Bastián Yáñez, Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Stefano Magnasco, Valentín Vidal (Unión Española); Ismael Sosa, Iván Rozas, Lorenzo Reyes, Osvaldo Bosso (Ñublense).

Autogoles: Sebastián Pereyra (Everton, a favor de Deportes Iquique), César Rigamonti (Palestino, a favor de Universidad de Chile y a favor de Ñublense), Diego González (Cobreloa, a favor de Everton), Gary Kagelmacher (Universidad Católica, a favor de O’Higgins), Tomás Asta-Buruaga (Everton, a favor de Universidad de Chile), Matías Zaldivia (Universidad de Chile, a favor de Cobresal), Guillermo Paiva (Colo Colo, a favor de O’Higgins), Bastián Tapia (Cobreloa, a favor de Cobresal).

Resultados de la fecha 24

Ñublense 1-0 Cobresal (Bayron Oyarzo 40′).

O’Higgins 1-1 Coquimbo Unido (Arnaldo Castillo 42′; Bruno Cabrera 45+3′)

Audax Italiano 2-0 Cobreloa (Nicolás Orellana 27′, Santiago Dittborn 84′)

Deportes Copiapó 2-3 Unión Española (Maximiliano Quinteros 56′, Franco Torres 88′; Emiliano Vecchio 65′, Pablo Aránguiz 65′, Leandro Benegas 90+8′).

Deportes Iquique 3-1 Huachipato (Steffan Pino 31′, Agustín Nadruz 45+2′, Enzo Hoyos 76′; Carlo Villanueva 50′).

Universidad de Chile 1-0 Palestino (Leandro Fernández 90+1′).

Everton vs. Unión La Calera

Colo Colo vs. Universidad Católica

Próxima fecha

Palestino vs. Deportes Iquique

Cobreloa vs. Ñublense

Universidad de Chile vs. Huachipato

Coquimbo Unido vs. Everton

Cobresal vs. Audax Italiano

Unión Española vs. O’Higgins

Universidad Católica vs. Deportes Copiapó

Unión La Calera vs. Colo Colo

Resultados Primera B

Deportes Recoleta 1-2 San Luis (Camilo Ponce 83′; Mauro Caballero 54′, Martín Garnerone 62′).

Curicó Unido 0-2 Rangers (Ignacio Ibáñez 24′, Sergio Felipe 74′).

Deportes Santa Cruz 3-3 Deportes Temuco (Rodrigo Cisterna 23′, Matías Belmar 76′, Jesús Pino 90+1′; Camilo Melivilu 59′).

San Marcos 1-1 Deportes La Serena (Augusto Barrios 90+3′; Carlos Lobos 67′).

Deportes Limache 1-3 Deportes Antofagasta (Renato Tarifeño 8′; Enzo Díaz 57′, Luis Guerra 59′ y 78′).

Unión San Felipe 1-0 Universidad de Concepción (Matías Sandoval 56′).

Barnechea 0-2 Magallanes (Tomás Aránguiz 45+2′, Cristóbal Jorquera 82′).

Santiago Wanderers vs. Santiago Morning

Próxima fecha Primera B

Santiago Morning vs. Unión San Felipe

Deportes Limache vs. Magallanes

San Luis vs. Curicó Unido

Rangers vs. Deportes Santa Cruz

Deportes La Serena vs. Deportes Recoleta

Deportes Temuco vs. Universidad de Concepción

Deportes Antofagasta vs. Barnechea

Santiago Wanderers vs. San Marcos

