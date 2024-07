El momento de furia de Daniil Medvedev en las semifinales de Wimbledon

Este viernes se desarrolló una de las semifinales de Wimbledon en la que Daniil Medvedev (5° del ranking ATP) se enfrentó al español Carlos Alcaraz (3°).

Claro que el ruso no lo pasó bien y terminó siendo superado por el hispano por 6-7, 6-3, 6-4 y 6-4, aunque uno de los momentos más complejos se desarrolló en la primera manga.

En aquel momento el ruso rozó la descalificación del duelo tras insultar en tres ocasiones a la jueza de silla del partido.

Después de que la umpire Eva Asderaki-Moore considerara que la pelota dio un doble bote, el tenista se mostró contrario a la decisión de la jueza a la que acabó insultando en tres ocasiones consecutivas.

“Fuck you, fuck you, fuck you (jódete)”, soltó Medvedev a Asderaki-Moore. La situación no pasó desapercibida ni por las cámaras ni por la griega que terminó llamando a los supervisores del torneo para dar cuenta de lo sucedido, por lo que el ruso acabó ganándose una advertencia.

Una situación bastante leve, considerando que aquellas palabras le pudieron haber costado la descalificación de la competencia antes de que terminara llevándose el primer set por 7-6(1) contra Alcaraz, quien luego consiguió llevarse los siguientes tres parciales de forma consecutiva para meterse en la final del grand slam.

Ahora el hispano debe esperar al ganador de la segunda semifinal en la que se enfrentan el italiano Lorenzo Musetti (25°) y el serbio Novak Djokovic (2°).