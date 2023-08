“El objetivo es el oro”: deportista chileno especialista en la jabalina se ilusiona con su participación en los Juegos Mundiales Escolares

Los mejores atletas jóvenes del país se prepararan para unos nuevos Juegos Mundiales Escolares. La cita (símil a los Juegos Olímpicos) se llevará a cabo en Río de Janeiro entre el 19 al 27 de agosto y tendrá la participación de diversas comitivas chilenas.

Una de ellas la del atletismo, la cual contará con Juan Pablo Codina (14/09/2005), uno de los favoritos para colgarse el oro en Brasil. Especialista en la jabalina, consiguió el oro en los Juegos Binacionales disputados en Valparaíso y fue clave para que la Región Metropolitana se llevará la victoria en la general.

“Yo tenía pensado el oro, creía y me tenía fe de que podía ganar, pero no me sentí bien lanzando. Hacía mucho frío, era un ambiente distinto y eso influyó mucho. Hice una buena marca, no mi mejor, pero sí una buena. Estuvo muy estuvo peleado, el segundo lugar quedó a centímetros”, reflexiona a El Deportivo en torno al campeonato que le permitió la clasificación a este Mundial Escolar.

Por eso no quiere dejar nada al azar. Junto con sus entrenadores está inmerso en una preparación completa que lo haga llegar de la mejor manera a Río de Janeiro. “El entrenamiento es similar a lo que veníamos haciendo, pero más intenso. Antes entraba tres veces por semana y ahora lo hago todos los días. También haciendo más pesas y a la vez más jabalina”, menciona. También admite que ha tenido que lidiar con el hecho de separar su tiempo entre el alto rendimiento y el colegio. “Los días que me tengo que quedar a preuniversitario me levantó a las cinco de la mañana para entrenar”, añade.

En Brasil espera seguir demostrando que es un atleta a tener en la mira para los próximos años del Team Chile. Quiere llevarse el primer puesto y no se esconde. “El objetivo del Mundial es poder ganar el oro y según lo que hemos visto con mi entrenador, el podio se lograr con una marca que va entre 63 y 65 metros”, comenta a La Tercera.

En la quinta región logró una distancia mucho menor (53.52) a la que tiene pensada alcanzar en los Juegos, pero este último tiene una diferencia que hace incomparable ambas pruebas. “El Mundial y los Binacionales se disputan con una jabalina distinta en cuanto a peso. La de los Binacionales es 800 gramos y la del Mundial será de 700, entonces eso va a cambiar mucho las marcas”, confirma.

Codina no viajará solo a Río de Janeiro, ya que en total son 22 deportes los que tendrán acción durante el 19 al 27 de agosto. En el caso del atletismo hay dos comitivas clasificadas. La masculina, que se compone por 12 atletas del Colegio del Verbo Divino, y la femenina que tendrá a deportistas del Saint George School.