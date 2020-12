El peso de jugar abajo de la Zampedrineta: las lecturas de la eliminación cruzada

Parecía que Universidad Católica tenía todo para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana. En la ida, en Argentina, se había impuesto a Vélez Sarsfield por 1-2, con lo que un empate en San Carlos de Apoquindo le habría alcanzado para meterse entre los cuatro mejores del certamen continental. La ilusión duró hasta los descuentos, cuando Juan Martín Lucero sentenció el 1-3 para la escuadra transandina y echó por tierra hasta la posibilidad de dirimir la clasificación por lanzamientos penales.

La búsqueda de razones para la eliminación comenzó de inmediato. Y el foco se puso en un ausente: Fernando Zampedri. El delantero, quien había anotado un gol en la ida, no pudo estar en la vuelta por haberse contagiado de Covid. Y se notó. Su reemplazante, Diego Valencia, no fue capaz de emular la efectividad ofensiva del transandino lo que sumado a la superioridad de los transandinos en el juego configuró el peor escenario imaginable para los estudiantiles.

“Presencia es la palabra. Cuando estás en racha, todo el mundo sabe y el cuidado es extremo. Eso permite dejarles espacios a los compañeros en otros sectores de la cancha. Es lo que pasa con Paredes, con Suazo, con Larrivey. Se producen otros flancos. Son jugadores que no corren más allá del ancho del área. Mantienen a dos tipos preocupados, el lateral y el central. En la Católica, los aprovechan. Y si no está Zampedri, no se producen. Esa es parte de la explicación”, dice Osvaldo Hurtado, uno de los centrodelanteros más importantes de la historia de la UC.

Juan Carlos Almada, máximo artillero de la Copa Libertadores de 1993, en la que los cruzados fueron finalistas, coincide en parte del análisis. “Me viven preguntando por los nueve de Católica y, sí, es difícil adaptarse y hacer goles. Pero la importancia de Zampedri va más allá. En el partido de ida aguantó, generó espacios. Es importante, claro, pero, aún así, me parece que no es el único factor por el que la UC quedó eliminada”, dice el transandino.

En efecto, tanto Hurtado como Almada reconocen que Vélez fue superior en el desarrollo general de la llave. “Siempre pensé, y lo dije, que la llave no estaba cerrada con la victoria en la ida. Católica no hizo un buen partido y ahí está la explicación. Para mí, Vélez fue más en los dos partidos. Me da pena. Me ponen contento los éxitos locales, pero no lo que pasa en los partidos internacionales”, sostiene el argentino. “A la Católica la sorprendieron en la forma en que le entraron. En el partido de allá, no. Acá lo que nos complica es el ritmo de partidos. Nos falta ritmo internacional. Ojalá que en 2021 en Chile se pueda seguir jugando domingo-miércoles, para que se pueda mejorar. El fútbol chileno necesita tener más partidos. No podemos tener equipos que clasifiquen y piensen en suspender o en la dosificación”, apunta Arica.

El aporte de Zampedri

En las cifras, el aporte de Zampedri es incuestionable. En el Campeonato Nacional, ha disputado los 20 partidos que los cruzados han jugado. Marcó en 11 de ellos, en los que registra 14 goles. A Antofagasta, Curicó y Cobresal les marcó dobletes.

Casi siempre que Zampedri marcó, la UC sumó puntos. De hecho, en ese escenario, solo tiene una derrota (la caída ante Curicó). Registra ocho partidos ganados y dos empatados. Es decir, un 78,8 por ciento de rendimiento.

En los nueve partidos en los que Zampedri no anotó, el rendimiento cruzado a cayó al 70,1 %, con seis victorias, un empate y dos derrotas.

En la Copa Libertadores, actuó en los seis encuentros que jugó el equipo de Las Condes. Anotó en tres de ellos, con dos victorias y una igualdad. Cuando no llegó al gol, los cruzados perdieron los tres partidos.

En la Sudamericana, participó en cinco de los seis choques estudiantiles. Convirtió en los tres triunfos de la escuadra de la franja. Y en los dos choques que no se hizo presente en el marcador, la UC no pudo ganar. Y en el que estuvo ausente (anoche, contra Vélez), el panorama fue aún más traumático: derrota y eliminación.