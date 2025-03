El potente dardo de Nicolás Castillo a la UC tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Universidad Católica sufrió un duro fracaso tras la eliminación de Copa Sudamericana a manos de Palestino. Luego de igualar 1-1, el cuadro árabe se impuso en los penales y dejó a los cruzados fuera del torneo continental por tercer año consecutivo.

La derrota golpeó dentro de la UC, tanto a nivel deportivo como emocional. Las reacciones no tardaron en llegar. De hecho, fue un exjugador el que se encargó de criticar lo sucedido. Nicolás Castillo, confeso fanático del cuadro de la precordillera, se refirió a la eliminación.

El delantero, tal como suele acostumbrar, se manifestó a través de su cuenta de Instagram. Ahí compartió en sus historias un mensaje claro: “Ayer, hoy y siempre. Aunque ganes o pierdas”, escribió, reflejando su fuerte fanatismo por la UC.

No obstante, no fue lo único. El posteo fue acompañado con otra publicación, en la que aparecen unas recientes declaraciones de Alfonso Parot, quien abandonó San Carlos de Apoquindo con polémica y posteriormente criticó con dureza a la dirigencia del club. “Soy fiel hincha del Club Universidad Católica, no de Cruzados”, señaló hace unas semanas el lateral, en una frase que fue compartida por Castillo posterior a la eliminación.

Polémica salida y un nuevo destino

Al igual que Parot, Castillo abandonó a la UC en malos términos. El club le comunicó al atacante que no le renovarían su vínculo para 2025 producto de su mal rendimiento y pobres números. Ahí inició la polémica.

El delantero encendió la controversia tras su salida. Como hincha del club, también se mantuvo atento al acontecer de la UC, con una postura crítica. No ha dejado de manifestarse, lanzando constantemente dardos a los directivos cruzados.

Por otra parte, Castillo se encuentra a detalles de definir su futuro como profesional. El ariete está cerca de convertirse en el refuerzo de Santiago City, club de la Segunda División Profesional. En caso de que se concrete su fichaje, sería la segunda camiseta que vestiría en el fútbol chileno.