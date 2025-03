El potente reclamo de Miguel Ramírez por la agresión a Puch y el penal no cobrado a Iquique ante Alianza en la Libertadores

Miguel Ramírez lamenta la caída de Deportes Iquique ante Aliana Lima. El entrenador intenta no culpar a factores externos. Sin embargo, le es inevitable hablar del arbitraje. Este martes el cuadro nortino reclamó con fuerza por una mano de un defensor del elenco peruano que el árbitro Flavio de Souza desestimó. “El oficio marcó la diferencia en este partido. Hay detalles en los que muchas veces uno no pone el foco, nos salimos del partido por cobros que no fueron. La Copa Libertadores es así. Vimos la agresión a Puch y pensábamos que iban a llamar al VAR, lo mismo que la mano en el área de Alianza. Hay cuestiones que uno no maneja”, lanzó el entrenador.

Claro que puso el foco del análisis en el rendimiento de su equipo. “Nos faltó la tranquilidad para concluir la jugada cuando llegábamos al arco, quisimos seguir tocando en el área cuando era momento de rematar”, comentó. Pese a la caída, el exdefensor sigue optimista de cara a la revancha: “De visitante seguramente habrá más espacio, tendremos la posibilidad de jugar. Estamos en desventaja, pero vamos a ir a buscar la posibilidad de clasificar”.

Alianza Lima venció a Deportes Iquique en la Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

En esa línea, valoró lo exhibido por ambos elencos en el Tierra de Campeones. “Fue un partido bien jugado de parte de los dos equipos. El oficio que mostraron les permitió marcar diferencias. Cuando pasó el nerviosismo del inicio, pudimos jugar, tuvimos la posibilidad de elaborar, no con tanta gente en el área, con el volumen ofensivo que queríamos, y nos convierten el primer gol cuando estábamos tratando de terminar una jugada”, comentó.

“En el segundo tiempo, al adelantar nuestras líneas, Alianza esperó para contra atacarnos. Tratamos de apurar por un sector para profundizar por el otro, así marcamos un gol. Siento que el equipo hizo un buen partido, los jugadores se vaciaron. De ahora en adelante tenemos que jugar a este ritmo e intensidad, lo podemos hacer”, complementó el entrenador.

Por su parte, Edson Puch aseguró que fueron superiores. “Tuvimos una desconcentración y nos hicieron el primer gol. Pero bueno, nuestro segundo tiempo fue muy bueno, los tuvimos casi todo el tiempo en su arco. No pudimos marcar el empate, pero estamos con vida”, analizó. “La llave está abierta, la diferencia es de un gol y esto aún no termina. Tenemos que hacer nuestro trabajo allá y tratar de ganar”, añadió el delantero.