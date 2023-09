El presidente de la UC Juan Tagle y la agresión a familiares de jugadores: “Nuestra gente sufrió muchos insultos, manotazos y escupos”

Nuevamente un partido de fútbol se vio opacado por incidentes en el estadio. Carabineros debió mediar para evitar problemas mayores durante el duelo

No solo eso, tras el gol del empate de Universidad Católica, los hinchas de Unión Española agredieron a esposas y familiares de los jugadores de la UC, en el igualdad 2-2.

“Seguro que no hubo un acto provocativo. Seguro de que Unión investigará, las personas están identificadas, hay videos. Es lamentable, nadie está libre de esto, pero es importante que todos los clubes, cuando personas nuestras cometan este tipo de cosas, tomen las medidas del caso”, dijo el presidente de la UC, Juan Tagle.

Consultado sobre la situación en sí, el mandamás explicó que “nuestra gente sufrió muchos insultos, manotazos y escupos. No hay lesionado ni nadie por el estilo”.

Asimismo, comentó los incidentes con la fuerza pública: “soy respetuoso del club organizador, ellos deben dar las explicaciones. No vi mucho desde el otro lado, vi que entró Carabineros, no sé qué lo motivó, Prefiero que esa explicación la dé el club organizador”.

Lo cierto es que el cuadro hispano no dispuso entradas para el equipo visitante. Una decisión que no fue compartida por Tagle, quien extrañó al público cruzado en Santa Laura.

“Es lamentable que no hayamos tenido a nuestra gente, a este equipo no le sobra nada. Necesitamos el apoyo de nuestro público, pero no pudimos por culpa de algunos. Fue un partido intenso, disputado. Podría haber marcado una diferencia”, dijo el timonel de Cruzados.

Sobre el castigo impuesto a su club, Tagle contestó que “me llama la atención una cosa. Nuestro público fue castigado sin un procedimiento, sin opción de defenderse ni dar argumentos. La autoridad simplemente castigó a la gente de Católica. Sufrimos deportivamente por esto y el martes tenemos que enfrentar al Tribunal de Disciplina por lo mismo, así que tenemos el riesgo de sufrir una doble sanción”.

Y agregó que “yo soy abogado, pero cualquier club o persona que se le impone un castigo, tiene derecho a defenderse, a dar sus argumentos. En este caso, la autoridad castigó a todo el público de la UC”.