El reclamo de la hincha de Cobreloa que quedó parapléjica en el Zorros del Desierto: “Me arruinaron la vida”

El 15 de octubre de 2023 quedó marcado en la historia de los hinchas de Cobreloa. Ese día el conjunto loíno consiguió el ascenso a la Primera División. En medio de las celebraciones en el estadio Zorros del Desierto, una pantalla gigante cayó sobre varios hinchas que veían el duelo de los naranjas como forasteros en Talca.

Entre ellos, la más afectada fue Dahely Escobar, quien quedó herida de gravedad, siendo trasladada en estado crítico a un recinto asistencial del norte del país para luego ser trasladada hasta la Región Metropolitana, lugar en el que estuvo internada por cinco meses.

A consecuencia de las lesiones la joven quedó parapléjica y en su retorno a Calama se refirió a su experiencia y el proceso que ha debido enfrentar desde entonces.

“Estoy en la etapa de rehabilitación. En este momento estoy como un bebé, tengo que aprender a sentarme, aprender a pararme, aprender muchas cosas de forma independiente, porque no puedo estar sentada sola, y el proceso va a ser muy largo”, afirmó la hincha de Cobreloa en diálogo con el medio Soy Calama.

“Lo que provocaron en mí realmente es muy fue fuerte, y me dejaron desde cero. Tengo que volver a aprender muchas cosas”, añadió.

Además, en la ocasión Escobar aseguró que la municipalidad, que organizó el evento realizado en el recinto deportivo, no le ha entregado apoyo suficiente.

“Ellos lo ven como una ayuda, pero, para mí es una responsabilidad que ellos tenían que correr por su parte”, remarcó.

“No me han ayudado en mis gastos, en el transporte, las consultas que tenía que hacer particularmente después de salir de la clínica, la comida. Nada de eso me han ayudado a mí, para nada”, argumentó

En cuanto a las acciones judiciales por su caso, indicó que “no sabemos como van. Es la Fiscalía la que tiene que definir los responsables. Nosotros también estamos a la espera de eso, así que mientras no salga el sumario estamos a la deriva de quienes tienen que hacerse responsable de todo esto”.

“Yo espero que se hagan responsable, espero que se haga justicia porque lo que me paso no es para menos, yo dependo mil por ciento de muchas personas, de mi mamá, de mi pareja, y de todos. La verdad me arruinaron la vida, y necesito que se haga justicia. Eso es lo que espero”, concluyó.

Desalentador diagnóstico

Casi un mes después del accidente, la madre de Dahely, Karina Claure, dio a conocer las consecuencias que tuvo la caída de la estructura. “En Calama nos dijeron que mi hija tenía la columna fracturada, llegamos acá y ella tenía el cráneo, la clavícula, las costillas, la pierna y las caderas fracturadas. No sé si fue una negligencia del hospital. No sé por qué me ocultaron información y no me dijeron que mi hija estaba en ese estado tan grave”.

“El médico nos ha dicho que mi hija no volverá a caminar, pero yo no pierdo la esperanza. Como tiene varias fracturas, está en recuperación de eso. Desde el día que se accidentó, ella siempre ha estado consciente. Sin embargo, sobre el tema de que no volverá a caminar no le hemos dicho, ella piensa que saldrá y que estará todo bien”, lamentó.