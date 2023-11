El terrible pronóstico de la joven a la que le cayó una pantalla gigante en el Zorros del Desierto: no podrá volver a caminar

Luego de un mes internada en la capital, no son buenas las noticias sobre la recuperación de Dahely Escobar, la joven de 22 años que se vio gravemente afectada por la caída de una pantalla gigante en las tribunas del estadio Zorros del Desierto de Calama, el pasado 15 de octubre, cuando el recinto fue abierto para seguir a la distancia el ascenso de los loínos en Talca, coronándose como campeones de la Primera B.

Lo que prometía ser una fiesta terminó en una tragedia, ya que cuatro personas resultaron con lesiones de consideración, siendo la muchacha la más afectada. Durante esta jornada, la madre entregó los antecedentes del desalentador diagnóstico que le entregaron los médicos de la Clínica Meds, donde esta recibiendo tratamiento.

“En Calama nos dijeron que mi hija tenía la columna fracturada, llegamos acá y ella tenía el cráneo, la clavícula, las costillas, la pierna y las caderas fracturadas. No sé si fue una negligencia del hospital. No sé por qué me ocultaron información y no me dijeron que mi hija estaba en ese estado tan grave”, dijo Karina Claure a la radio local María Reina.

“El médico nos ha dicho que mi hija no volverá a caminar, pero yo no pierdo la esperanza. Como tiene varias fracturas, está en recuperación de eso. Desde el día que se accidentó, ella siempre ha estado consciente. Sin embargo, sobre el tema de que no volverá a caminar no le hemos dicho, ella piensa que saldrá y que estará todo bien”, lamentó.

Responsabilidades

La madre de Dahely se mostró muy molesta por la actitud de la Municipalidad de Calama, responsable de la instalación de la pantalla gigante en el recinto. “No sé qué pensar, o si se tienen que preocupar, pero un gesto humanitario no ha habido. El primer y segundo día enviaron a una persona, pero después nada”, comentó.

En ese sentido, el municipio instruyó un sumario interno para establecer responsabilidades. No obstante, aún no hay resultados, toda vez que la Fiscalía de Calama también sigue adelante en su investigación.