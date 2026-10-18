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    El respaldo del técnico del Montreal a Alexis Sánchez tras el empate ante el Seattle Sounders

    Philippe Eullaffroy valoró lo realizado por el chileno en la igualdad 1-1 de los canadienses, que continúan en el fondo de la Conferencia Este de la MLS.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Alexis Sánchez junto al plantel del Montreal en el empate ante el Seattle Sounders. Foto: @cfmontreal (X).

    Alexis Sánchez fue protagonista en el empate 1-1 entre el Montreal y el Seattle Sounders por la MLS. El Niño Maravilla dio un pase filtrado que terminó en el único tanto de los canadienses.

    Tras el encuentro, el técnico Philippe Eullaffroy valoró lo realizado por el chileno. “Tuvo una primera parte de gran calidad. Cuando sufrimos un poco más y nuestro bloque se repliega, sus cualidades destacan menos”, señaló en conferencia de prensa.

    El entrenador destacó la influencia de Sánchez en el juego del Montreal: “Fue valioso con el balón y orquestó muy bien el juego ofensivo”, agregó.

    La valoración de Eullaffroy

    Eullaffroy habló de la relevancia del siguiente desafío del Montreal, que este miércoles 21 de octubre se medirá ante el Forge, en la final del Campeonato Canadiense. El bleu-blan-noir, que está en el fondo de la Conferencia Este, puede sumar un título tras una temporada para el olvido.

    Hemos demostrado nuestra mentalidad y no nos vamos a rendir solo porque haya una final. El partido contra los Sounders fue importante para prepararnos lo mejor posible para esa final. Supimos gestionar el ritmo del juego y la carga de trabajo”, sostuvo.

    El técnico también destacó lo realizado ante el Seattle Sounders. “Era difícil hacerlo peor que el miércoles. Claramente, la gran mayoría de los jugadores rindieron mejor, y hubo solidaridad tanto entre los que estaban en el banquillo como entre los que entraron”, indicó.

    Finalmente, Eullaffroy envió un mensaje a los hinchas, quienes venían de apuntar duramente tanto contra él como con el plantel: “Queríamos demostrarle a la gente de Montreal que el miércoles fue una excepción. Es reconfortante y siempre muy positivo ver que la gente es capaz de levantarse después de un revés”, sentenció.

    El ucraniano Hennadiy Synchuk, autor de la anotación del Montreal, también entregó su reflexión después del empate: “Fue un periodo difícil para mí y esperé este momento. Estoy muy feliz de haberlo logrado. Trabajé duro para alcanzar esta meta y lo conseguí. Trabajaré aún más duro para ayudar al equipo a ganar”, señaló.

    Las críticas de los fanáticos

    Eullaffroy y los jugadores venían de ser duramente cuestionados por los hinchas, que ante Atlanta desplegaron una serie de lienzos y pancartas con el mensaje: “600 km sin mirarnos, respétennos, ¡qué vergüenza!”.

    El Collectif Impact Montreal, como se denomina la agrupación que reúne a los fanáticos, hizo referencia al viaje que realizaron algunos aficionados a Toronto, en la derrota en el Clásico Canadiense ante el Toronto de Benjamín Kuscevic. La denuncia fue clara: el plantel del Montreal no se acercó hacia la tribuna donde se encontraban los hinchas ni se despidieron de ellos, lo que fue tomado como un mensaje de desprecio e indiferencia hacia los fanáticos.

    Por otra parte, no fue la única manifestación de los hinchas en contra del club. Los fanáticos increparon directamente a Eullaffroy, quien se acercó a la tribuna para dialogar. El técnico fue duramente reprochado y cuestionado. Fue un momento realmente tenso.

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