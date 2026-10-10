SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con dos goles en los descuentos: el Montreal de Alexis Sánchez se derrumba en la agonía ante el Toronto de Kuscevic

    El conjunto del Niño Maravilla sufrió una dolorosa derrota en Clásico de Canadá, por 2-1. Ganaba por la mínima, pero el equipo del defensor le remontó con dos tantos en el tiempo añadido.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Alexis Sánchez fue titular ante Toronto. Foto: @cfmontreal (X).

    Alexis Sánchez sucumbió en el Cásico de Canadá. Montreal, que contó con el tocopillano por 69 minutos, perdió agónicamente ante Toronto, por 2-1. El equipo de Benjamín Kuscevic le marcó dos goles en el tiempo extra y selló una heroica remontada. El cuadro del tocopillano sigue en el fondo de la MLS.

    Eel Niño Maravilla visitó el BMO Field para afrontar el Derbi de las Dos Soledades, también denominado como Derbi 401, que enfrenta los equipos representantes de las dos ciudades más grandes del país de la hoja de maple.

    El colista de la Conferencia Este llegó a Toronto con la necesidad de ganar para no seguir minimizando sus opciones de clasificar a los playoffs por el título. O, al menos, de sumar, precisamente ante el equipo que más puntos cedió de local, otro necesitado. Solo cinco puntos distanciaban al 15° y 12° de su zona (ahora son ocho).

    El tocopillano se ubicó principalmente por la izquierda, aunque con una recurrente tendencia de ocupar los carriles interiores o a retroceder para armar el juego. Ahí, en un equipo que cedió la posesión, intentó asociarse con Prince Uwusu, la referencia de Montreal. También fue el dueño de las pelotas detenidas.

    Fue un primer tiempo discreto, con poco para ofrecer para el espectador más allá de alguna arremetida de Josh Sargent para Toronto. Kuscevic, en tanto, realizó una buena presentación en la zaga de Toronto.

    En el 36′, Alexis tuvo la más clara para Montreal en el lapso inicial. Recibió al borde de la medialuna, controló y sacó un puntazo que el portero controló con facilidad. Algo más pudo hacer el chileno.

    Dos victorias al hilo

    El equipo del tocopillano logró romper el cero en el complemento. Longstaff quedó mano a mano tras una gran pase de Owusu, pero el portero contuvo el remate. No obstante, Daniel Ríos (51′) capturo el rebote y anotó.

    En el 59′, Alexis tuvo otra oportunidad clarísima, incluso más clara que la primera. Recibió sin marca en el área, con tiempo para rematar cómodo, pero envió la pelota por sobre el arco. El Niño Maravilla se lamentó tras una jugada que pudo significar su primer gol en la MLS.

    En el 69′, una pérdida del chileno propició un contragolpe del Montreal. El remate de Corbeanu, que fue contenido por el arquero Breza, fue la más clara de la visita. Tres minutos después, el Niño Maravilla fue reemplazado por Fabian Herbers.

    Owusu tuvo la opción de estirar la ventaja en el 80′, pero su remate impactó en el vertical. Dicha acción pudo cambiar todo. Sería la última opción para Montreal, pero no para Toronto. Cuando parecía que el equipo se quedaba con el triunfo, dejó escapar no solo la victoria, sino que los tres puntos.

    En el tercer minuto de descuento, Lewis Morgan marcó tras un gran centro de Dorsch. No obstante, dos minutos después, Djorje Mihailovic selló una heroica remontada para Toronto y el derrumbe de Montreal en la agonía. Dolorosa derrota para los dirigidos por el cuestionado Philippe Eullaffroy.

    Con este resultado, el equipo de Alexis Sánchez continúa en el fondo de la Conferencia Este con 24 unidades y se aleja cada vez más del objetivo final. Está a nueve puntos del noveno puesto, plaza que marca el ingreso a los playoffs.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMLSMontrealCF MontrealTorontoAlexis SánchezBenjamín KuscevicToronto FC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Calle Capuchinos pasa a llamarse “Bombero Mártir Elías Cares Squiff” a 50 años de su muerte

    Alud de barro en mina El Teniente: un trabajador fue auxiliado y otros dos están en proceso de ser rescatados

    Lo más leído

    1.
    Con otro portazo a Darío Osorio: el Crystal Palace supera al Nottingham Forest en la Premier League

    Con otro portazo a Darío Osorio: el Crystal Palace supera al Nottingham Forest en la Premier League

    2.
    Con Isco como estandarte: el Betis de Manuel Pellegrini golea al Osasuna para seguir siendo escolta en LaLiga

    Con Isco como estandarte: el Betis de Manuel Pellegrini golea al Osasuna para seguir siendo escolta en LaLiga

    3.
    En vivo: Colo Colo retorna a la Liga de Primera con la misión de acercarse al título en la visita a Coquimbo Unido

    En vivo: Colo Colo retorna a la Liga de Primera con la misión de acercarse al título en la visita a Coquimbo Unido

    4.
    “Mi hijo lleva su nombre”: el emotivo homenaje de Carlos Caszely a Piero

    “Mi hijo lleva su nombre”: el emotivo homenaje de Carlos Caszely a Piero

    5.
    “¡Bastardos corruptos!“: el hostil recibimiento del Liverpool por los delitos que pesan sobre el Manchester City

    “¡Bastardos corruptos!“: el hostil recibimiento del Liverpool por los delitos que pesan sobre el Manchester City

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte
    Chile

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027
    Negocios

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027

    Los grandes fondos de inversión bajan su exposición en Socovesa

    Jurado define a ganadores del Premio Impulsa Liderazgo

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones
    Tendencias

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones

    Cómo las bacterias “entrenan” al intestino para combatir la inflamación

    Vivianne Dietz es la nueva embajadora de Dior Beauty en Chile tras su paso por Paris Fashion Week

    Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “Era importantísimo volver con una victoria y jugando con este nivel”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “Era importantísimo volver con una victoria y jugando con este nivel”

    “¡Bastardos corruptos!“: el hostil recibimiento del Liverpool por los delitos que pesan sobre el Manchester City

    Con Isco como estandarte: el Betis de Manuel Pellegrini golea al Osasuna para seguir siendo escolta en LaLiga

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple
    Tecnología

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026
    Cultura y entretención

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania
    Mundo

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

    Hutíes amenazan con nuevos ataques contra aeropuertos de Arabia Saudita tras ofensiva que dejó 12 muertos en Riad

    Nuevo aluvión en Nepal deja al menos cinco desaparecidos y cerca de 40 viviendas destruidas

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta
    Paula

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?