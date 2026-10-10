Con dos goles en los descuentos: el Montreal de Alexis Sánchez se derrumba en la agonía ante el Toronto de Kuscevic

Alexis Sánchez sucumbió en el Cásico de Canadá. Montreal, que contó con el tocopillano por 69 minutos, perdió agónicamente ante Toronto, por 2-1. El equipo de Benjamín Kuscevic le marcó dos goles en el tiempo extra y selló una heroica remontada. El cuadro del tocopillano sigue en el fondo de la MLS.

Eel Niño Maravilla visitó el BMO Field para afrontar el Derbi de las Dos Soledades, también denominado como Derbi 401, que enfrenta los equipos representantes de las dos ciudades más grandes del país de la hoja de maple.

El colista de la Conferencia Este llegó a Toronto con la necesidad de ganar para no seguir minimizando sus opciones de clasificar a los playoffs por el título. O, al menos, de sumar, precisamente ante el equipo que más puntos cedió de local, otro necesitado. Solo cinco puntos distanciaban al 15° y 12° de su zona (ahora son ocho).

El tocopillano se ubicó principalmente por la izquierda, aunque con una recurrente tendencia de ocupar los carriles interiores o a retroceder para armar el juego. Ahí, en un equipo que cedió la posesión, intentó asociarse con Prince Uwusu, la referencia de Montreal. También fue el dueño de las pelotas detenidas.

Fue un primer tiempo discreto, con poco para ofrecer para el espectador más allá de alguna arremetida de Josh Sargent para Toronto. Kuscevic, en tanto, realizó una buena presentación en la zaga de Toronto.

En el 36′, Alexis tuvo la más clara para Montreal en el lapso inicial. Recibió al borde de la medialuna, controló y sacó un puntazo que el portero controló con facilidad. Algo más pudo hacer el chileno.

Dos victorias al hilo

El equipo del tocopillano logró romper el cero en el complemento. Longstaff quedó mano a mano tras una gran pase de Owusu, pero el portero contuvo el remate. No obstante, Daniel Ríos (51′) capturo el rebote y anotó.

En el 59′, Alexis tuvo otra oportunidad clarísima, incluso más clara que la primera. Recibió sin marca en el área, con tiempo para rematar cómodo, pero envió la pelota por sobre el arco. El Niño Maravilla se lamentó tras una jugada que pudo significar su primer gol en la MLS.

En el 69′, una pérdida del chileno propició un contragolpe del Montreal. El remate de Corbeanu, que fue contenido por el arquero Breza, fue la más clara de la visita. Tres minutos después, el Niño Maravilla fue reemplazado por Fabian Herbers.

Owusu tuvo la opción de estirar la ventaja en el 80′, pero su remate impactó en el vertical. Dicha acción pudo cambiar todo. Sería la última opción para Montreal, pero no para Toronto. Cuando parecía que el equipo se quedaba con el triunfo, dejó escapar no solo la victoria, sino que los tres puntos.

En el tercer minuto de descuento, Lewis Morgan marcó tras un gran centro de Dorsch. No obstante, dos minutos después, Djorje Mihailovic selló una heroica remontada para Toronto y el derrumbe de Montreal en la agonía. Dolorosa derrota para los dirigidos por el cuestionado Philippe Eullaffroy.

Con este resultado, el equipo de Alexis Sánchez continúa en el fondo de la Conferencia Este con 24 unidades y se aleja cada vez más del objetivo final. Está a nueve puntos del noveno puesto, plaza que marca el ingreso a los playoffs.