Juan Bugueño: “Queremos que Nicolás Massú nos ayude en el desarrollo de los jugadores que van a llegar al profesionalismo”

A sus 62 años, Juan Bugueño asume uno de los desafíos más importantes de su trayectoria como dirigente: encabezar la Federación de Tenis tras el escándalo que sacó a Milovan Kegevic de la testera. El nortino tiene un largo recorrido en el mundo de la raqueta. “Jugué desde los 11 años en La Serena, después hice cursos de entrenador. De hecho, soy entrenador ITF nivel 2 en tenis y entrenador ITF nivel 1 en tenis playa”, relata, a modo de presentación.

“Fui presidente de la Asociación de Tenis de Antofagasta, fui director de dos torneos futuros en el Autoclub de Antofagasta, mi hijo jugó en el circuito nacional y, ya como director de la federación, me tocó en los últimos tres años encargarme del tenis playa en Chile. Pasamos de seis torneos ITF en 2022 a cerca de 40 el año pasado”, añade sobre esa trayectoria.

¿Cómo han sido estos primeros días al frente de la Federación?

No ha sido simple. Ha sido un tema bastante complejo, como ha ocurrido durante los últimos tres meses. Habíamos iniciado un directorio que había funcionado bastante bien hasta junio. Y después, la elección del nuevo presidente fue compleja. No se hizo como debió haberse realizado y fue generando los diferentes problemas en los que ha estado el tenis chileno en los últimos tres meses.

¿Cómo se piensa avanzar para recuperar la absoluta normalidad? De hecho, aún no pueden ocupar la sede porque Kegevic se niega a abandonarla.

El tema de la sede es uno de los tantos temas complejos que ha traído este nuevo cambio. Nosotros vamos a utilizar todos los medios legales que estén a nuestro alcance para poder llegar a esta sede y ocuparla nuevamente en pos de seguir desarrollando en forma sostenible el tenis chileno.

¿Qué autocrítica hace usted sobre esta situación?

Creo que todos los dirigentes debemos hacernos esta autocrítica. Hoy en día ser dirigente deportivo de cualquiera en Chile no es simple. Los dirigentes, porque hay muchos que no lo saben, no tenemos ningún pago. Hacemos todo este trabajo ad honórem, porque somos personas que nos gusta el deporte y pensamos que podemos contribuir de la mejor forma a su desarrollo en nuestro país. Hoy la capacitación de los dirigentes en Chile es mínima y la participación de aquellos buenos dirigentes no es mayor. Por lo tanto, pueden aparecer muchos dirigentes diferentes que, a lo mejor, tienen algunas intenciones que no son las ligadas al buen ejercicio del deporte.

Juan Bugueño asumió por los próximos cuatro años. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

¿Piensa cambiar los estatutos?

Sí, uno de los puntos principales que vamos a impulsar es hacer un cambio de nuestro estatuto, modificar el reglamento de tal forma que podamos incorporar la mayor cantidad de clubes y así tener una elección que sea mucho más universal y democrática en el territorio.

¿Cree que el hecho de que la federación esté saneada es una tentación para esos dirigentes que no tienen las mejores intenciones, como dice usted?

Cuando Sergio Elías tomó la federación hace ocho años, estaba prácticamente quebrada. Incluso, hubo algunas corrientes que pretendían hacer desaparecer la federación y crear una nueva. Sin embargo, las implicancias de eso hacían que la ITF ya dejara de reconocernos como federación y todo lo que era el desarrollo de menores, Copa Davis, etc. Entonces, don Sergio y su directorio propendieron hacer una reconstrucción del tenis chileno. Y de alguna forma dejó a la federación con un capital importante que es el que nosotros pretendemos trabajar y seguir aumentando para poder hacer un desarrollo sostenible de este deporte y, sobre todo, poder masificar, capacitar y generar un gran desarrollo del tenis chileno.

¿Qué va a pasar con las designaciones que se hicieron durante la etapa de Milovan Kegevic, como por ejemplo el de Andrea Koch como capitana de Billie Jean King Cup?

Cuando don Sergio terminó su mandato, el nuevo presidente inició su periodo y desafilió a muchas personas e hizo contrataciones nuevas. Sin embargo, esas contrataciones que él realizó, nuestro directorio no las reconoce. Por lo tanto, son contrataciones que se iniciaron con él y terminaron con él. Nosotros, como nuevo directorio, tendremos que ver en reunión y analizar cuál va a ser el mejor camino para contratar a las nuevas personas que van a trabajar, por ejemplo, en Billie Jean King Cup.

¿Guillermo Gómez, que había renunciado cuando asumió Kegevic, seguirá como head coach?

Para mí es un gran head coach. Tiene un proyecto de desarrollo muy interesante y muy novedoso. Además, es un head coach que ha trabajado con nuestras tres principales raquetas: Christian Garin, Tomás Barrios y Alejandro Tabilo. Es un hombre que vive tenis, viaja por el mundo viendo tenis. Y pensamos nosotros que es la persona que tiene que encabezar estos cuatro años de trabajo.

También vuelve el exsubsecretario Andrés Otero. ¿Por qué se da su regreso?

Se ha manoseado mucho el nombre de Andrés. Lo han hecho justamente aquellas personas, o muchas de las personas, que le han generado un tremendo daño al tenis chileno en las últimas semanas. Contar con Andrés para nosotros es un lujo. Lo elegimos con amplia mayoría dentro del directorio. Su gestión en la Fetech fue impecable. Y pensamos que es la persona más idónea y calificada para tomar el rol de gerente general en la Federación.

Usted habla de amplia mayoría porque en el directorio, hay dos directores de la lista de Kegevic, Úrsula Cortés y Gabriel Dimarco. ¿Cómo es la relación con ellos?

A mí como presidente me toca trabajar con todos mis directores. Por lo tanto, de alguna forma he ido conversando con cada uno de los ocho directores. Los ocho quieren participar, quieren seguir trabajando. Espero que con los ocho podamos trabajar de la mejor manera durante estos años. Y ojalá siempre cualquier diferencia la vayamos nosotros analizando y solucionando en forma interna como corresponde a un directorio que quiere avanzar por el tenis chileno.

¿Durante esta instalación se ha encontrado con alguna sorpresa en la contabilidad?

A ver, es bien difícil poder responder eso, ya que estamos intervenidos por el Comité Olímpico. Por lo tanto, ellos están manejando la contabilidad y todo lo que se relaciona con esos aspectos. Nosotros prácticamente lo que hemos podido trabajar fue con el tema de Copa Davis. Es, en el fondo, la parte más que nada de representación. Pero como presidente yo aún no tengo acceso a ningún pago y tampoco la tesorera, que es Úrsula. Nosotros esperamos a la brevedad poder hacernos cargo de esta situación.

Habiendo tantas desconfianzas públicas de cómo se manejó la directiva anterior. ¿Cómo se va a llevar a cabo la relación con Úrsula Cortés, que además es la tesorera?

Entiendo tu consulta y eso es algo complejo. De alguna manera, lo hemos conversado en reunión de directorio y esperamos que ella, al igual que nosotros, lo haga de la mejor forma, de la forma más transparente posible, y podamos avanzar todos por el bien del tenis chileno.

¿Qué le pareció la Copa Davis?

En términos organizacionales creo que estuvo espectacular. Recibimos muchas felicitaciones de la encargada de la ITF que estuvo acá en Santiago, del árbitro general y de la delegación de España también. Fueron muy agradecidos del trato que se les dio. Ahora, en términos de resultado, no fue el resultado que hubiésemos esperado pero entendemos que el equipo español es el número dos del mundo. Es una federación que tiene un presupuesto muy alto para poder trabajar su desarrollo y por lo tanto tiene muchos jugadores dentro de los 30 o 40 primeros del ranking mundial.

¿Qué le ha parecido el proceso de Nicolás Massú?

Esta fue la primera vez que me tocó estar cerca de Nicolás Massú, de quien tengo la mejor impresión como jugador, como persona y como capitán de la Copa Davis. Tiene un equipo que está muy cohesionado, es un gran equipo, ya sean los jugadores, kinesiólogos, médicos, etc. que trabajan en conjunto de gran manera. Es la primera vez que pierde en Chile, siempre le había tocado ganar, pero tenemos la mayor confianza en que él va a seguir trabajando con nosotros y queremos que, además de todo el trabajo que hace en Copa Davis, también pueda apoyarnos en el desarrollo, sobre todo de los jugadores que van a llegar al profesionalismo, para que podamos en periodos tempranos poder acceder con ellos a una buena iniciación en la Copa Davis.

¿Es decir, sumaría una nueva función?

Esperamos. No digo que la sumaría, sino que esperamos conversar con él y buscar la forma de que de alguna manera pudiera incorporarse durante el año al trabajo de desarrollo, sobre todo de menores en nuestra Federación. Previo a la Copa Davis conversamos, estuvimos casi una hora y media analizando todo lo que había pasado en la Federación, recibiendo de él toda la información que tenía y pudiendo nosotros también entregarle de alguna forma lo que estaba ocurriendo y, con este feedback que tuvimos, quedamos en conversar nuevamente para poder seguir trabajando con el desarrollo del tenis.

Usted es de Antofagasta. ¿Cómo lo va a hacer para organizarse?

Es muy interesante la pregunta que tú haces. Yo soy cirujano maxilofacial, trabajo en el Hospital de Antofagasta en la Unidad de Emergencia bajo un sistema de turnos, en el que trabajo 24 horas un día y descanso cinco días. Por lo tanto, tengo tiempo para poder moverme y viajar a Santiago de forma continua y frecuente. Entonces, puedo disponer de mi tiempo. Sobre los viajes, yo soy una persona súper austera en ese sentido y me cancelo mis viajes. No van a ser costos de la federación, sino que son personales.

¿Qué le gustaría que sucediera al final de su periodo?

Me gustaría que durante todo este tiempo hiciéramos un desarrollo sostenible del tenis chileno, que generáramos de alguna manera un liderazgo tanto del directorio de la federación como de los presidentes de las asociaciones, en conjunto. Que todos remáramos hacia el mismo lado, que pudiéramos masificar nuestro deporte a nivel de todo el país, no solo en las capitales regionales sino que ojalá a nivel de la mayor cantidad de comunas del país que hoy no tienen tenis, y que fuéramos capaces de capacitar a muchos entrenadores, árbitros y ojalá dirigentes, además de desarrollar a los menores.

Justamente tras la Copa Davis, mucha gente hablaba de la falta de recambio. ¿Cómo piensa abordar ese tema?

Es algo que es bastante complejo. Tuvimos una noticia bien alentadora en el J200, que es uno de los torneos más grandes en menores de 18, donde el campeón fue Benja Pérez en varones y en mujeres fue Camila Rodero, mientras que en dobles fue campeona Isidora Lisboa. Eso nos llena de orgullo y esperanza. Nos vamos a jugar por apoyarlos de la mejor forma y así tener un equipo de unos seis varones y seis damas que vayamos promoviéndolos para que después puedan representar a Chile de la mejor manera en Copa Davis o Billie Jean King Cup.

¿Cómo responde a las acusaciones de corrupción que formuló la actual directiva hacia el expresidente Elías y el mismo Andrés Otero?

Nuestro directorio va a impulsar una auditoría externa ya sea para el periodo de don Sergio Elías, en el que yo fui director y también en el periodo de los últimos tres meses en que estuvo Milovan Kegevic. Nuestra idea es generar esta auditoría con una empresa prestigiosa a nivel nacional para poder dejar tranquilos a los tenistas de Chile y podamos seguir adelante.

¿Ha podido conversar con Kegevic?

Lo que te voy a contar te va a parecer bastante especial, pero yo no he hablado con Milovan desde el día de la elección. Previo a la elección, conversábamos siempre. Hay mucha gente a la que no le va a gustar esto, pero yo al Milovan le tengo un cariño especial y no me voy a referir a él en público ni nada, y cualquier cosa que quiera decirle siempre lo voy a hablar con él y se lo voy a decir en persona.