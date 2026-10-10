Dónde y a qué hora ver a Toronto vs. Montreal por la MLS
El equipo de Alexis Sánchez juega como visitante este sábado por la liga norteamericana.
Este fin de semana avanzan los partidos de la Major League Soccer y llega el clásico canadiense entre Toronto y Montreal, en el marco de la Fecha 29.
El equipo de Alexis Sánchez y Thomas Gillier viene de vencer por 3-1 a Cincinnati y va por una victoria que le permita sumar puntos para la tabla norteamericana.
Cuándo juega Toronto vs. Montreal
El partido de Toronto contra Montreal es este sábado 10 de octubre a las 14:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el BMO Field de Canadá.
Dónde ver a Toronto vs. Montreal
El partido de Toronto contra Montreal se transmite en la plataforma Apple TV.
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