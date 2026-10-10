Luis Eduardo Escobar: “Jorge Quiroz diseñó la estrategia económica, así que tiene toda la responsabilidad de la situación económica del país”

Fue el principal rostro del programa económico de la excandidata presidencial Jeannette Jara. Por lo mismo, compartió diferentes foros, seminarios y debates con el ahora ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Y tal como lo hizo en esas oportunidades, ahora critica la gestión que ha impulsado el titular de las finanzas públicas. Escobar está dedicado a sus consultorías y asesorías privadas pero ligado a las políticas públicas.

¿Qué explica que la economía acumule un caída de actividad entre enero y agosto de 0,5% este año?

-Lo que ha ocurrido este año ha sido una gran sorpresa para todo el mundo. El Ipom y la mayor parte de las proyecciones a fines del año pasado esperaban un crecimiento en torno a 2,5% e incluso algunos tenían aspiraciones de que fuera 3%. Si bien todavía no tenemos todas las explicaciones, creo que hay algunos elementos que son claves. En primer lugar, el gobierno no supo aquilatar el impacto que podía tener la guerra en el Medio Oriente y las consecuencias que eso tenía, específicamente en el alza en los precios del petróleo. Pensó que sería temporal y que la guerra se iba a acabar en unas pocas semanas, entonces decidió pasar el alza del precio del petróleo a los consumidores a través del alza en las bencinas, porque prontamente eso se iba a revertir. Pero eso no ocurrió y se prolongó. Ahí el gobierno tomó una mala decisión.

¿Eso generó un efecto fuerte en el crecimiento y en las perspectivas?

-Yo diría que ese fue un elemento muy importante, porque afectó muy duramente las expectativas de los consumidores en particular, pero también las expectativas empresariales.

Respecto a las expectativas empresariales, hay otro elemento que fue bien importante. El mismo gobierno creó bastante incertidumbre cuando dijo que esta economía estaba hecha pedazos, que había una situación fiscal en la cual le habían mentido a Chile respecto del Presupuesto, que no estaban financiados todos los gastos y partieron con un discurso en que costó mucho entender qué es lo que estaba pasando, y que después quedó en nada, porque finalmente el Presupuesto que ha venido ejecutando el gobierno, con algunas correcciones, como ocurre siempre, no es fundamentalmente distinto a lo que se aprobó en 2026. De hecho, el gasto corriente está en la línea de lo que se había aprobado como Presupuesto para el 2026. Entonces, el gobierno se equivocó. Trató de desprestigiar la situación económica nacional, eso creó incertidumbre, y frente a la incertidumbre, la gente simplemente se recata.

También ha incidido la baja ejecución de la inversión pública lo que no ayuda, porque el sector privado percibe que el gobierno no está haciendo la parte de la inversión complementaria que es tan importante para el crecimiento de la economía.

20 Noviembre 2025 Entrevista a Luis Eduardo Escobar, asesor economico de la candidata Jeannette Jara. Foto: Andres Perez Andres Perez

Según proyecciones de distintos organismos, Chile junto a Bolivia serían los países con el peor desempeño de la región, incluso es probable que el PIB se contraiga. De ser así, ¿es principalmente por factores internos?

-De las recesiones de los últimos treinta años, está es la única que se ha sido causada por razones internas. Entonces, creo que estamos bien complicados y que, en realidad, el gobierno se tiene que hacer cargo de los errores que cometió. Sería la única caída del PIB sin una crisis global.

Si la economía termina con una recesión, ¿qué responsabilidad cree que tiene en esa situación el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz?

-Todas. Ellos son directamente responsables de la política económica de este país, porque los Presidentes, y en particular el Presidente Kast, no es ningún experto en economía. Su principal asesor económico, Jorge Quiroz diseñó la estrategia económica. Así que tiene toda la responsabilidad por la situación del país. Se dispararon a los pies, se equivocaron.

Con este mismo contexto económico externo y sin que hubieran hecho el traspaso fuerte en el precio de las bencinas, ¿el escenario hubiera sido distinto?

-Yo creo que sí, porque la gente no habría percibido, tanto los consumidores como los empresarios, que aquí hay una crisis fiscal tan enorme que el gobierno ni siquiera puede seguir con las políticas para suavizar las alzas de precios internacionales de combustibles. Además, cuando subo desmesuradamente algún precio en particular, y sobre todo algo como los combustibles, cuyo consumo es bastante rígido, que no se puede llegar y reducirlo, las personas le dedican una mayor proporción del presupuesto a este ítem, lo que impide gastar en otras cosas. Ese factor, junto con el discurso negativo del gobierno, hizo que la gente dijera: mire, voy a posponer la compra del refrigerador, no voy a cambiar el auto, aguantémonos con la cocina que tenemos, porque no se sabía cómo iba a ser la situación económica.

El ministro de Hacienda le atribuye la caída de la actividad a la baja producción minera, ¿Es una razón relevante para explicar el rendimiento de la economía?

-Desde el punto de vista de la contabilidad económica, la caída en la producción minera explica buena parte de la caída del PIB durante este año. Lo que vemos en la minería y otros sectores se explica en buena parte por las bajas tasas de crecimiento de la inversión en años anteriores.

Quiroz argumenta que se debe a que, por 10 años, el país estuvo en un proceso de incertidumbre política y económica y que eso llevó a que las empresas no invirtieran...

-Incertidumbre política no ha habido en Chile desde 1990, a pesar de los exabruptos militares de la época. Incertidumbre económica pudo haber durante un período limitado entre fines de 2019 y el segundo plebiscito constitucional en diciembre 2023. Y también la generó este gobierno, con sus reformas y el “bencinazo”. Pero eso no explica la disminución persistente de la inversión a lo largo de dos décadas y media.

20 Noviembre 2025 Entrevista a Luis Eduardo Escobar, asesor economico de la candidata Jeannette Jara. Foto: Andres Perez Andres Perez

El desempleo llegó a 9,6% en agosto. Desde el gobierno han señalado que esto se deben a los mayores costos laborales por las reformas que impulsó el gobierno de Gabriel Boric, como salario mínimo, 40 horas y la reforma previsional. ¿Ve algunas de esas políticas como una razón principal?

-Yo insisto que los factores principales son el estancamiento de la inversión pública y privada. Lo primero es que hay que decir que, si bien es cierto que aumentó el salario mínimo, antes de que hubiera este incremento estábamos hablando de un salario mínimo de $350.000: con ese monto, hoy día la gente se estaría muriendo de hambre en las calles. Además, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el cual revisó distintas alternativas para poder evaluar el impacto de las medidas laborales en el desempleo y llegaron a la conclusión de que era mínimo. Tiene un efecto, pero que el efecto es muy mínimo.

La mayor parte del desempleo, a mi juicio, se explica justamente por el estancamiento económico, no por las alzas de los costos laborales. Y, por último, hablar de las 40 horas es un poco acelerarse, porque estamos recién reduciéndolo en un proceso paulatino, estamos en 42 horas.

¿En su análisis no tiene un mayor impacto el alza del salario mínimo en el desempleo, especialmente en las pymes?

-Yo no he dicho que no importe, pero importa mucho menos que la desaceleración económica. Además, el alza del salario mínimo se hizo a través de un proceso paulatino, no de un día para otro, y por ello, si bien generó un impactó, no fue una cosa que descolocara la economía. De hecho, la economía el año pasado creció 2,5% y antes de que llegara este gobierno se esperaba que este año se creciera entre 2,5% y 3%. El problema de la economía chilena a fines del año pasado no eran los costos laborales.

Una reciente encuesta de la Universidad San Sebastián dice solo el 27% cree que la situación económica estará mejor el próximo año, ¿cómo se recuperan las expectativas?

-El papel del gobierno es central. Y creo que, por lo menos, están haciendo las cosas correctas en el sentido de que van a tomar medidas proempleo y para acelerar la inversión pública. Esos son dos elementos centrales. Lo otro es que deben dejar de decir que la economía chilena está en crisis o que heredaron una crisis y que Chile necesita cirugía mayor (…) Ni los analistas externos creen que eso haya sido el caso.

¿Usted ve la economía cayendo este año?

-Lo más probable es que el PIB de este año sea negativo, porque tendría que haber una aceleración importante en estos últimos cuatro meses para que la economía pudiera crecer por encima de cero.

20 Noviembre 2025 Entrevista a Luis Eduardo Escobar, asesor economico de la candidata Jeannette Jara. Foto: Andres Perez Andres Perez

Para el próximo año, el gobierno proyectó un 3,3% de crecimiento del PIB y alude un poco a la megarreforma que se va a poner en marcha, ¿lo ve factible?

-El 3,3% yo diría que es bastante ambicioso. Y de nuevo creo que el ministro está cometiendo el error de exagerar y, en consecuencia, plantear un crecimiento del 3,3% yo no le veo muchos bases. El Banco Central ha estado proyectando algo cuyo punto medio estaría en torno al 2,5%, y otros están hablando entre 2,5% y 3%. A mí me parece más razonable una tasa de crecimiento del orden de 2,5%, pero me temo que buena parte de este 3,3% que Hacienda está proponiendo sea una manera de cuadrar las cuentas fiscales para el próximo año. De ese supuesto de crecimiento depende, en buena parte, la recaudación tributaria. Lo único que le da cierta holgura es que el precio del cobre le está favoreciendo a Chile de una manera muy importante.

Mirando hacia adelante, ¿está optimista, pesimista o cauto en materia de crecimiento?

-Mientras más veo lo que está proponiendo este gobierno en términos de crecimiento, de deuda, más creo que tendremos problemas en el futuro, porque estos señores redujeron los impuestos. Todos sabíamos que eso significaba dificultades para el presupuesto fiscal y las consecuencias eran que no se podía reducir la deuda tan rápido como se podría haber hecho, pero también significaba reducir gastos sociales y eso es lo que estamos empezando a ver con este Presupuesto. Esto marca la ruta por la cual este gobierno quiere viajar hasta que termine su mandato y esa ruta es preocupante para el crecimiento futuro y de los avances que habíamos logrado en materia de protección social y equidad.