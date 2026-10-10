La nueva sociedad que busca resucitar un proyecto minero de cobre en el Cajón del Maipo

Fue conocido como proyecto Escalones y tuvo varios dueños, ninguno de los cuales fue capaz de echarlo a andar. Sus actuales propietarios pretenden retomarlo.

En el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) hay registros de proyectos de exploración para esta iniciativa de cobre desde 2005, los que fueron activados por diferentes empresas: la última de ellas, de 2021. Localizado en la comuna de San José de Maipo, a 35 kilómetros de la operación El Teniente de Codelco, Escalones presentó una fuerte oposición de comunidades cercanas al proyecto en el pasado.

Una nueva sociedad busca restablecer las relaciones con esas comunidades para habilitar el desarrollo del proyecto. En total, 16 concesiones que formaron parte del proyecto Escalones tienen ahora como dueño a Oxanta Resources SpA. Las concesiones suman un total de 4.100 hectáreas. La empresa, que ha rebautizado el proyecto con el nombre de “Las Terrazas”, fue constituida el 5 de noviembre de 2025 por dos socios de extensa carrera minera: Stephen George Foot y Francisco Lepeley Contesse.

Escalones, documento de World Copper de 2021.

El primero es, desde 2016, como consultor independiente, según su cuenta de Linkedin, pero antes fue durante seis años gerente de recursos hídricos en el brazo minero del grupo Luksic, Antofagasta Minerals (Amsa). Años antes, entre 1991 y 2003, estuvo en BHP en altos cargos hídricos.

El segundo, Lepeley, es gerente general de la empresa junior Wealth Minerals desde junio de 2023, que está desarrollando proyectos de litio que podrían tener de socio a la gigante minera del carbón, Coal India. Lepeley fue además gerente de finanzas corporativas (CFO) de CAP y CFO en Los Pelambres y Antucoya, de Amsa. También fue subgerente de inversiones de renta fija en MetLife por tres años.

Los avances de World Copper

Escalones fue descubierto en 1996, se ubica en el sector conocido geológicamente como la “falla oeste”, un cinturón que abarca los yacimientos Los Bronces de Anglo American y El Teniente de Codelco. Entre las potencialidades del proyecto destaca acceso vial, suministro eléctrico, cercanía a puertos marítimos y un gasoducto que cruza la propiedad. El descubrimiento se atribuye a Ralph Fitch y Felipe Malbra, que en ese entonces estaban en South American Silver. Todo está en un documento de World Copper de 2021.

Precisamente, la misma canadiense especializada en exploración, World Copper, tenía intenciones de avanzar con Escalones, pero desistió de la operación en julio del 2025.

“La compañía anuncia que ha rescindido su opción de compra del proyecto Escalones en Chile. El proyecto Escalones estaba sujeto a un acuerdo de opción, ahora rescindido, entre una subsidiaria indirecta, propiedad al 100% de la compañía, y un proveedor externo”, anunció por esas fechas en un comunicado la empresa con sede en Vancouver. En la propiedad de World Copper participó, en su minuto, Wealth Minerals. Ambas compraron en 2019 el proyecto a TriMetals Mining Inc.

Escalones, documento de World Copper de 2021.

World Copper realizó avances importantes en materia de exploración. Una evaluación económica preliminar (PEA, por sus siglas en inglés) de febrero de 2022 reportó un valor presente neto de US$ 1.500 millones.

En cobre, el informe estimó recursos inferidos por 426 millones de toneladas a una ley de mineral de 0,37%, con posibilidad de ser desarrollados mediante lixiviación en pilas. La medición de recursos inferidos no demuestra por sí mismo certeza, no son como tal reservas minerales. Constituye uno de los primeros pasos de la exploración, siendo el siguiente y la previsión más segura: recursos indicados.

En el documento se analiza que la minería convencional, lixiviación en pilas e instalaciones de procesamiento SX-EW, podrían facilitar la obtención de permisos ambientales. Los trabajos que ejecutó World Copper en Escalones, que tiene en total una superficie de 16 mil hectáreas, incluyó 25 mil metros perforados mediante 53 sondajes de testigo.

Este informe de evaluación económica preliminar lleva la firma de Marcelo Awad, quien se desempeñó por 18 años en la estatal Codelco, y donde alcanzó a ocupar el cargo de vicepresidente ejecutivo. Estuvo también 16 años en Antofagasta Minerals, ocupando el puesto de CEO por ocho. Y hoy es el director ejecutivo de Wealth Minerals en Chile.

Presentación al gobierno

La intención de los socios de Oxanta Resources está enfocada en habilitar ambiental y socialmente el proyecto, para a futuro seguir con trabajos de exploración e ingeniería.

Por ello, están trabajando en que el proyecto pueda ser sustentable ambientalmente, considerando las observaciones que les hagan llegar las comunidades. Los pedimentos de las concesiones fueron obtenidos este año por la sociedad, y tienen fecha de vencimiento al 2030.

Los datos permiten mirar el proyecto con optimismo a los nuevos desarrolladores. “Con la información que hay todo indica que es un depósito muy valioso y con alto potencial”, comenta una fuente. La misma prevé que la producción de Escalones podría alcanzar las 50 mil toneladas de cobre por año.

Escalones, documento de World Copper de 2021.

El proyecto, a grandes rasgos, ya ha sido presentado al gobierno. El 10 de septiembre Marcelo Awad y Francisco Lepeley se reunieron con el subsecretario de Minería, Álvaro González, para presentarle los proyectos de litio Kuska y Yapuckuta, desarrollados por Wealth Minerals, donde Lepeley es CEO. Aprovechando la instancia también presentaron Escalones. El acta de esa reunión dice que se informó de estas iniciativas de litio, y también de un “proyecto de cobre US$ 1.200 millones en zona de alto desempleo, como El Cajón del Maipo”.

Oxanta está evaluando el ingreso futuro de socios al proyecto que aporten tanto capital como know-how. Ya han visto el interés de grandes fondos especializados en exploración minera, al mismo tiempo y para más adelante, saben que grandes mineras podrían estar interesadas cuando el proyecto tenga un mayor grado de avance.