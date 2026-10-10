Mathieu Gallard, director de estudios de Ipsos Francia: “Las actuales protestas estudiantiles no significan que nos dirijamos hacia un nuevo Mayo del 68”

Estudiantes de secundaria ocupan la estatua de la plaza de la Nación en París.

“La rentrée” comenzó con todo en Francia: a medida que se define con claridad la carrera presidencial de 2027 con la oposición entre Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, la vuelta a clases vino con un movimiento de estudiantes secundarios que se ha tomado sus liceos y la agenda política. El jueves pasado y el martes, dos jornadas de protesta con manifestaciones en las grandes y medianas ciudades del “Hexágono” dieron cuenta del apoyo a las reivindicaciones de los liceanos, y ponen en dificultad a al gobierno del presidente Emmanuel Macron que vive su último otoño.

Mathieu Gallard, director de estudios de Ipsos Francia, comenta con La Tercera como este movimiento se inscribe dentro de la carrera presidencial, cuya primera vuelta será en abril próximo.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los estudiantes secundarios en Francia? ¿Cuentan con un grupo dirigente claro o con un líder?

El movimiento surgió de reivindicaciones muy concretas sobre las condiciones de estudio: falta de profesores, aulas masificadas, instalaciones deterioradas, horarios considerados excesivamente pesados ​​y, en un sentido más amplio, una gran preocupación por el acceso a la educación superior. Por tanto, inicialmente hay pocas reivindicaciones ideológicas: los estudiantes hablan sobre todo de su vida cotidiana y del deterioro del servicio público educativo.

Precisamente, no es un movimiento que tenga un líder. Es bastante espontáneo y muy descentralizado, aunque algunos sindicatos de estudiantes de secundaria o universitarios ya están desempeñando un papel. De hecho, esta es una de las razones por las que el movimiento resulta difícil de controlar: gran parte de su dinámica se desarrolla a través de las redes sociales y las movilizaciones locales.

¿Cómo ha reaccionado la clase política, y sobre todo el macronismo, ante estas manifestaciones?

La reacción del Ejecutivo ha sido bastante ambivalente. Al principio, el gobierno reconoció la existencia de reivindicaciones legítimas sobre el sistema escolar. Sin embargo, a partir del jueves, hizo hincapié sobre todo en los actos violentos y en la idea de que el movimiento había sido instigado por la izquierda radical, concretamente por La Francia Insumisa.

Desde el punto de vista político, el macronismo se encuentra en una posición bastante incómoda. Si se limita a hablar de mantener el orden, corre el riesgo de alimentar la sensación de que el gobierno no aborda el fondo del problema. Pero si hace concesiones rápidamente, puede dar la impresión de que la presión de la calle surte efecto. Por tanto, su estrategia actual consiste en intentar recuperar el control mediante el diálogo, aislando al mismo tiempo a los autores de los actos violentos y cuestionando a La Francia Insumisa.

¿Es posible que se vuelvan a repetir jornadas como la del jueves y el martes?

Creo que es posible, ya que ahora convergen varios factores: los problemas reales en los centros educativos, la sensación de no ser escuchados, la cuestión de la represión policial y, de fondo, el contexto de la votación de los presupuestos. Sin embargo, eso no significa que nos dirijamos necesariamente hacia un nuevo Mayo del 68 o un nuevo movimiento de los “chalecos amarillos”.

Jean-Luc Mélenchon y Bally Bagayoko, alcalde de Saint Denis, durante una protesta de estudiantes secundarios en París. BENJAMIN_GIRETTE

¿De qué forma se enmarcan estas manifestaciones en el contexto de la campaña presidencial? ¿Afecta esto a las posibilidades de Jean-Luc Mélenchon, por ejemplo?

Es una coyuntura muy importante para Mélenchon, ya que existe una gran afinidad entre su electorado y una parte de esta juventud movilizada. Los sondeos disponibles muestran que cuenta con un fuerte respaldo entre los jóvenes, y la movilización le brinda algo muy valioso a pocos meses de las presidenciales: la oportunidad de presentarse como la vía de salida política para un descontento social que, en gran medida, escapa al control de los partidos tradicionales.

Sin embargo, también conlleva una trampa. Cuanto más se percibe a Mélenchon como el candidato vinculado naturalmente a la movilización, más fácil resulta para sus adversarios intentar etiquetarlo como el candidato del caos. No obstante, su principal desafío de cara a 2027 es ampliar su base electoral para superar la primera vuelta y, sobre todo, lograr ser aceptado por votantes que hoy se muestran hostiles hacia su partido.

Todo dependerá de su capacidad para erigirse en defensor de los estudiantes de secundaria sin llegar a ser considerado, a ojos de la mayoría de los franceses, como el responsable político de los actos violentos que acompañan a una parte del movimiento.

Jean-Luc Mélenchon durante un discurso en Valence, Francia.

¿Cuál ha sido la reacción de Agrupación Nacional ante estos sucesos? ¿Sirvieron para “distraer” un poco la atención de la polémica que involucra a su líder, Jordan Bardella, por sus supuestos dichos antisemitas?

Agrupación Nacional adoptó una postura muy clara: presentar lo ocurrido el jueves no como una movilización estudiantil, sino como una serie de actos violentos organizados o instrumentalizados por la extrema izquierda. Marine Le Pen pidió expresamente una nueva ley “anti-alborotadores” y señaló directamente a La Francia Insumisa. Esto permite a Agrupación Nacional volver a un terreno que le es especialmente favorable: el del orden, la seguridad y la denuncia de la izquierda radical.

¿Hizo esto desaparecer el caso Bardella? Yo sería más cauteloso. El caso estalló precisamente cuando la movilización estudiantil cobraba fuerza, por lo que hubo una fuerte competencia entre dos agendas mediáticas. Sin embargo, no creo que se pueda afirmar que las manifestaciones hayan “borrado” el problema para Agrupación Nacional.

Las revelaciones del portal Mediapart sobre Bardella siguen siendo muy graves para la estrategia de normalización del partido, aunque, por el momento, parecen haber afectado relativamente poco a su dinámica electoral. Si siguen surgiendo nuevos datos, el asunto podría convertirse en un tema recurrente durante la campaña, sobre todo teniendo en cuenta que Jordan Bardella ocupa un lugar central en la estrategia presidencial de Marine Le Pen.

Marine Le Pen saluda al presidente del partido Agrupación Nacional, Jordan Bardella, tras pronunciar discursos en un mitin en París, el 6 de abril de 2025. Foto: Archivo JULIEN DE ROSA

También durante octubre habrá manifestaciones de los “chalecos amarillos”. ¿Qué consecuencias podría tener todo esto en la situación política francesa?

Este es, potencialmente, el punto más importante de la secuencia, ya que diversos malestares podrían acabar convergiendo: el de la juventud y la educación, el de los funcionarios públicos, el relacionado con el poder adquisitivo y, ahora, el provocado por el precio del combustible. Es lo que algunos empiezan a llamar una “coalición de descontentos”.

Sin embargo, convendría ser cauteloso con la comparación con 2018. El llamado a la movilización de los “chalecos amarillos” para el 17 de octubre ha circulado ampliamente por TikTok, pero su origen es difuso y no proviene, en principio, de una estructura nacional del movimiento comparable a la que existía en sus inicios. No obstante, sí existen iniciativas concretas, como la manifestación anunciada en París para el 10 de octubre.

Por tanto, el escenario políticamente más preocupante para el gobierno no sería tanto una réplica exacta del movimiento de los “chalecos amarillos”, sino más bien una convergencia progresiva de distintas movilizaciones en torno a un mismo sentimiento: “Exigimos más servicios públicos y mayor poder adquisitivo, pero el gobierno responde con austeridad y represión”.

En tal caso, la campaña presidencial podría articularse en torno a la cuestión social y al rechazo del poder en mucha mayor medida de lo que desearían los candidatos de centro. ¿Podría Agrupación Nacional capitalizar el descontento social y, al mismo tiempo, presentarse como el partido del restablecimiento del orden? ¿O estaría la izquierda mejor preparada para ofrecer una respuesta creíble a estas demandas sociales? Esa es la gran incógnita del momento.