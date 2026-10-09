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    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour

    La fusión entre el torneo más importante en premios y el más tradicional, permitió que la nación siga participando de la gira del Korn Ferry 2027.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Cristóbal Del Solar será protagonista del Abierto de Chile. Foto: Hector Vivas/Getty Images. Hector Vivas

    La fusión del torneo más importante en premios y el más tradicional en los 97 años de historia del golf nacional, permitirá que Chile mantenga su presencia —por novena oportunidad— en el calendario de la gira del Korn Ferry, el circuito de proyección del PGA Tour.

    La noticia fue confirmada por la entidad internacional y contará por primera vez con un acuerdo formal entre la Federación Chilena de Golf (FChG) y la histórica productora del evento, Ácido Láctico. Además, una importante entidad bancaria será el main sponsor de la competencia, la cual pasará a llamarse Scotiabank Abierto de Chile y se desarrollará entre el 1 al 7 de marzo venidero.

    Hemos logrado un acuerdo tripartito entre PGA Tour, la Federación Chilena de Golf y Ácido Láctico SpA, para fusionar el torneo más tradicional del golf nacional , el Abierto de Chile, que lleva 96 versiones, con el torneo más importante en trascendencia mundial que se juega en nuestro país, el Chile Classic, para hacerlo crecer y aunar esfuerzos comunes en pos del desarrollo y crecimiento del golf en Chile”, explicó el director del 97° Scotiabank Abierto de Chile, Alejandro Peric,

    El mismo que anunció que la bolsa de premios será de un millón de dólares, la más alta que entrega cualquier competencia deportiva profesional en la historia del país. “El torneo seguirá siendo producido por Ácido Láctico SpA y la Federación pondrá a su disposición sus conocimientos deportivos y auspiciadores para sumarlos a este gran proyecto que mantiene a Chile en el calendario de un circuito del PGA Tour”, agregó Peric.

    Más jugadores locales

    Las Q-Series 2027, el circuito clasificatorio para el 97° Scotiabank Abierto de Chile, arrancó la semana pasada con el 96° Scotiabank Abierto de Chile, que se disputó en el club Brisas de Chicureo y que arrojó al primer clasificado: Gabriel Morgan.

    Además, por tratarse del Abierto nacional, los jugadores invitados a disposición de la organización local suben de cuatro a seis, lo que sumado al invitado de la empresa Korn Ferry y a Cristóbal del Solar, quien tiene tarjeta condicional de KFT, podría generar la presencia de ocho chilenos en la competencia.

    Más sobre:GolfPGA TourCristóbal del SolarAbierto de ChileKorn Ferry Tour

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